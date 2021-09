¿Cómo reclamar por los daños provocados por las lluvias torrenciales?

Las lluvias torrenciales de los últimos días han provocado inundaciones, riadas, derrumbes y otros destrozos materiales en diversos puntos de España y han supuesto pérdidas millonarias. Ahora toca evaluar y reparar los muchos daños ocasionados en vehículos, viviendas y campos. ¿Pero quién se hace cargo? ¿Dónde se puede reclamar? Te lo aclaramos para que sepas cómo actuar si eres uno de los afectados.

En las viviendas , el seguro del hogar cubre algunos riesgos y fenómenos de la naturaleza cuando no llegan a los límites de intensidad a partir de los cuales ya interviene el Consorcio.

Sin embargo, si se han sufrido daños por las inclemencias del tiempo, pero no están considerados un riesgo extraordinario, es la aseguradora del afectado la que se podría hacer cargo siempre que se tenga la cobertura adecuada, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Las aseguradoras consideran que este tipo de desastres naturales causados por fenómenos de la naturaleza son riesgos extraordinarios . En principio, no suelen asumir este tipo de riesgos, sino que es el Consorcio de Compensación de Seguros el que hace frente a las indemnizaciones, pero siempre que previamente se esté asegurado.

¿Qué hacer si sufres daños por un temporal?

En primer lugar, revisa las condiciones de tu seguro. Si se ha sufrido un siniestro claramente extraordinario, comunícalo directamente al Consorcio de Compensación de Seguros en lo antes posible.

Si no se está claro si son daños extraordinarios o no, la OCU recomienda notificar el daño tanto a la aseguradora, como al Consorcio.

También desde la OCU recuerda que es importante recopilar pruebas para demostrar el origen y consecuencias del daño (desde recortes de periódicos, fotos, informes de organismos como Emergencias, Policía, Protección Civil, Bomberos…) y, si es posible, también busca testigos.

Sin embargo, no siempre se cubren todos los riesgos. El Consorcio solamente cubrirá los daños que aparecen detallados en la póliza del afectado. Y en su página web especifica que no da cobertura a los daños por granizo, nieve, lluvia caída directamente sobre el riesgo asegurado o los daños por rachas de viento no superiores a los 120 Km/h, goteras, rotura de presas, entre otros.