Consejo Europeo | España presionará sobre la luz

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) se reúnen este jueves y viernes en Bruselas para abordar, entre otros, la escalada del precio de la luz, un asunto que preocupa especialmente a España, donde la electricidad bate a diario un récord tras otro y amenaza con cerrar octubre con un nuevo máximo histórico. Por este motivo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presionará para obtener una respuesta común y más ambiciosa, ya que considera que la dada hasta ahora es insuficiente, aunque el debate podría verse eclipsado por la deriva antidemocrática en Polonia.

Y es que, a pesar de que no está en el orden del día, varios líderes europeos quieren poner sobre la mesa el desafió lanzado por Polonia al negar la preeminencia del derecho europeo sobre el nacional, quebrantando así uno de los pilares fundacionales de la Unión Europa. En la cumbre también se hablará de inmigración y digitalización, y de una despedida: la de la canciller de Alemania, Angela Merkel, que asiste previsiblemente al que será su último Consejo Europeo después de haberse sentado en más de un centenar de ellos. Está previsto que los líderes se hagan una foto para conmemorarlo.

El punto principal de la jornada, en cualquier caso, será el debate sobre los precios de la energía después de que el Ejecutivo comunitario publicara la pasada semana un documento con medidas a corto plazo para hacer frente al incremento. Bruselas, en concreto, pidió priorizar medidas como ayudas directas a hogares y empresas o recortes de tasas e impuestos que representan aproximadamente un tercio de la factura de la electricidad.

La respuesta europea es insuficiente para España, por lo que Sánchez intentará que los jefes de Estado y de Gobierno hagan referencia a medidas más ambiciosas, como una plataforma para la compra conjunta de gas para crear una reserva estratégica, una mayor lucha contra la especulación en el mercado de carbono o una revisión del sistema energético europeo para que el gas pierda peso en la fijación de precios.

La delegación española cuenta en esta batalla con el apoyo de Francia o Grecia, que también han reclamado una respuesta conjunta firme, así como con República Checa, Rumanía o Polonia, que también han expresado su preocupación. En cambio, otros socios del bloque como Alemania, Países Bajos o los nórdicos defienden que el incremento de los precios energéticos tiene carácter temporal, por lo que no es necesario sobreactuar con medidas más allá de la normativa vigente, como ayudas directas a hogares y empresas más vulnerables o reducir impuestos de la factura.

El pulso de Polonia al derecho comunitario

Aunque no es un punto oficial de la cumbre, los líderes de la UE previsiblemente abordarán el pulso de Polonia al derecho comunitario, cuestionando su primacía sobre la Carta Magna polaca. La Comisión examina opciones legales desde que se conociera el fallo mientras el Parlamento Europeo y algunos países, especialmente los tres del Benelux, presionan para que Bruselas congele el desembolso de fondos europeos a Varsovia a la vista de que los expedientes que la UE tiene abiertos no parecen frenar la deriva autoritaria.

Así, varios países quieren que no se deje pasar este asunto en el encuentro de este jueves. No obstante, no será un debate del que salgan conclusiones formales porque Michel cree que no una cumbre sea el foro adecuado para discutir este asunto más allá de un debate político.

En este sentido, Sánchez también ha mantenido una reunión con el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki. Según ha destacado, Polonia es «un gran país» de la UE que debe liderar junto con otros el proyecto de integración comunitaria, pero que ha de entender que la Unión Europea es «la guardiana de los tratados». Así, desde el respaldo a la Comisión, ha dicho que trasladó a su homólogo polaco la necesidad de encontrar una vía constructiva, de diálogo, que permita una solución ante una situación que reconoció «compleja y difícil».

Además, el coronavirus entra en la cumbre como debate de control, donde se hará un repaso a los niveles de vacunación, aún desiguales y con España en cabeza. También se debatirá sobre digitalización; sobre la COP26, la cumbre mundial del clima, que comenzará la semana que viene en Glasgow; y se abordarán medidas de movilidad, en viajes entre países de la UE y con terceros.