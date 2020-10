En las calles de Lisboa cada vez es más habitual ver locales cerrados, un hecho que explica que el sector de los autónomos es el más castigado en Portugal debido a la pandemia de COVID-19. No hay dinero, la gente no tiene cómo mantener su negocio. La vida en Lisboa ya no es lo que era, ya no hay turistas…. Más de 15.000 empresas portuguesas se han tenido que disolver este año por falta de negocio. Algunos intentan buscar otras salidas.