Coronavirus| Este viernes acaba el plazo dado por la CE para que los países de la Unión Europea entreguen sus planes de recuperación- RTVE.es

El plazo indicativo dado por la Comisión Europea para que los países de la Unión Europea entreguen sus planes de recuperación termina este viernes, un registro formal ya hecho por Alemania, Francia, Eslovaquia, Grecia y Portugal, y que han anunciado España e Italia.

Eslovaquia y Francia depositaron sus planes de recuperación este jueves, mientras que Alemania y Grecia lo hicieron el miércoles, y Portugal, que este semestre ejerce la presidencia de turno de la Unión Europea (UE), inauguró el registro el 22 de abril.

Tras felicitar a los países que ya han depositado sus planes, el primer ministro portugués, Antònio Costa, anunció este jueves en su cuenta en la red social Twiter que la presidencia portuguesa «programará la aprobación de los primeros planes» el próximo 18 de junio, cuando se reunirán los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete (ECOFIN).

“The @2021PortugalEU will schedule the approval of the first plans for the ECOFIN of 18/06. We are also ready to convene a special #ECOFIN in the last week of June to approve a second set of plans. We cannot waste more time, we must launch recovery.“

— António Costa (@antoniocostapm) April 29, 2021