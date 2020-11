Coronavirus – La vacuna de Oxford y AstraZeneca muestra una eficacia del 70,4%

El 19 de noviembre, los investigadores de Oxford informaron de que la segunda fase de pruebas clínicas demostraba que su vacuna es segura, con pocos efectos secundarios, en personas sanas incluso de más de 70 años y provoca una respuesta inmune en todos los grupos de edad, tanto con una dosis baja como estándar.

En Twitter, el ministro británico de Empresa, Alok Sharma, ha calificado de «muy prometedores» los resultados preliminares anunciados este lunes. «Estamos en la cúspide de un enorme avance científico que podría proteger millones de vidas», dijo.

“Very promising data from the Oxford/AstraZeneca Phase III clinical trials

We are on the cusp of a huge scientific breakthrough that could protect millions of lives

The UK has secured early access to 100m doses of their vaccine – on top of 255m doses from other developers �� https://t.co/WmdC9dGL31“

— Alok Sharma (@AlokSharma_RDG) November 23, 2020