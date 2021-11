Coronavirus: Temor mundial a la nueva variante de Sudáfrica

Según ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los contratos de la Unión Europea con los fabricantes especifican que las vacunas deben adaptarse «inmediatamente» a las nuevas variantes a medida que estas surgen.

“The European Union’s contracts with manufacturers say that the vaccine must be adapted immediately to new variants as they emerge.

Europe has taken precautions. pic.twitter.com/yVlLx7GcmI“

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021