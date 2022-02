Crisis Ucrania: Putin calcula los riesgos del conflicto para Rusia

Rusia insiste en que no quiere una guerra en Ucrania, pero la apuesta del presidente ruso, Vladímir Putin, de aumentar la tensión en la frontera para obtener garantías de seguridad de Estados Unidos y la OTAN tiene sus riesgos, tanto internos como externos.

Los dirigentes occidentales se esfuerzan en presentar a Rusia como una dictadura férrea y a Putin como un moderno Maquiavelo, pero la realidad es más compleja. Nadie puede controlar las consecuencias imprevistas de una guerra, empezando por las económicas; dentro del aparato de poder hay diferentes posturas y hay que tener en cuenta el estado de opinión mayoritario.

"Es una apuesta arriesgada desde luego - reconoce Francesc Serra profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y especialista en espacio ex-soviético - pero Putin está acostumbrado y nos tiene acostumbrados a este tipo de jugadas arriesgadas".

En un sondeo realizado el pasado abril, cuando el conflicto en el Donbás comenzó a calentarse, el 48% de los encuestados culpaba de la escalada a la OTAN y a los EE.UU. , pero la opinión estaba dividida a partes iguales respecto a si Rusia debía intervenir o no.

"La opinión pública tiene poca o ninguna información de lo que está pasando en frontera, los medios no están informando de la situación porque son unas maniobras", explica a RTVE.es María José Pérez del Pozo , profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense y experta en Rusia.

La economía, el talón de Aquiles del Kremlin

Los rusos tienen razones para preocuparse. La inflación está disparada y duplica las previsiones del Banco Central de Rusia (la previsión es del 4 % y supera el 8 %). El jueves y el viernes pasado, el rublo se debilitó con las noticias de enfrentamientos en el este de Ucrania.

Si EE.UU. y la UE ponen en marcha las sanciones "masivas" con las que han amenazado, y que excluirían a los bancos rusos del sistema de comunicación internacional (el SWIFT), supondría un duro golpe para las grandes empresas rusas.

De momento, Rusia se está beneficiando del aumento del precio del gas que ha provocado la propia crisis. "Puede compensar el gasto extraordinario por el despliegue militar, que se suma a las pérdidas de economía rusa poco adaptada a la modernización económica y muy necesitada de grandes inversiones en infraestructuras", considera Pérez del Pozo.

@@NOTICIAS[2269720,IMAGEN]

La economía rusa depende prácticamente de la producción de hidrocarburos, lo que tiene ventajas pero también puede engendrar riesgos. Por ejemplo, el conflicto amenaza con hacer descarrilar el gasoducto Nord Stream 2, que debe aumentar la cantidad de gas que Rusia suministra a Alemania.

"Hasta hace un año se podía decir que Rusia no iba a entrar en conflicto porque le interesaba vender gas - abunda Francesc Serra - pero esto ha cambiado porque China ha mostrado interés y ha firmado contratos para comprar gas ruso. Rusia ya no depende tanto de lo que vende a Occidente, pero no podría cortar el tránsito de gas a Europa, el coste económico sería demasiado grande".