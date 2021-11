Del colegio a las casas de apuestas en barrios humildes

«En bachillerato nos dejaban salir en el recreo y casi todos los tíos de mi clase se iban a las casas de apuestas». Ismael tiene 20 años y estudió en un instituto del barrio de Aluche en Madrid, donde a menos de cien metros todavía existe un salón de juego. Recuerda como sus compañeros, todos menores de edad, no encontraban trabas para entrar y apostar. «Luego quedaban por las tardes para jugar. Algunos tuvieron problemas con el dinero», cuenta a RTVE.es. Hoy forma parte de las movilizaciones del barrio contra esos negocios.

Psicólogos, sociólogos y asociaciones vecinales denuncian que su proliferación está afectando al rendimiento escolar y desarrollo social de los adolescentes. Y advierten: pasar los días yendo de clase al salón de juego puede convertirse en un trayecto solo de ida hacia la adicción.

Las comunidades autónomas han puesto límites a la proximidad de estos salones a los centros educativos (la distancia varía por territorios) y han pausado la concesión de nuevas licencias. No obstante, las regulaciones no son retroactivas y aquellos negocios que ya estuvieran cercanos a colegios, podrán permanecer ahí hasta que tengan que renovar el permiso de actividad.

Para Mar Cañizares Espadafor, socióloga y coautora del artículo, los datos confirman que el problema ahonda las «brechas» sociales y la «desigualdad educativa». No son solo un reflejo de la apertura de los locales de juego: en el segundo año, los resultados académicos de los institutos públicos de zonas más humildes cayeron hasta 0,7 puntos.

Sobre el perfil del jugador adolescente, desde Proyecto Hombre afirman que es un problema transversal, aunque «muchos tienen en común que tienen una vida muy estructura, son deportistas o están vinculados al deporte», afirma la psicóloga Ainhoa González. Las casas de apuestas, nos dice, «buscan que te sientas experto , que pienses que hay un componente racional, cuando realmente sabemos que no es así: es azar».

La amenaza de problemas de juego patológico «no es algo nuevo», según la psicóloga Consuelo Tomás, del Instituto Valenciano de Ludopatía y Adicciones No Tóxicas, un centro pionero en la atención de estas dolencias. «Cuando abrimos hace 30 años ya teníamos menores de edad que estaban jugando a las máquinas tragaperras, pero con la irrupción de las casas de juego y, sobre todo, con las apuestas deportivas , la situación se nos ha complicado bastante».

Ludópata a los 16 años: «Si no ganaba, no podía dormir»

A los «subidones de adrenalina», se le suman las estrategias promoción de las empresas. «Nos hacen creer que realmente vamos a ser millonarios. La nueva ley que impide que los famosos hagan publicidad y establece que se emita solamente de 1 a 5 de la madrugada ha sido un avance después de 30 años. Lo digo con toda la ironía del mundo», critica Tomás y denuncia algunos incumplimientos. «Pese a las leyes, todavía estamos encontrando salones de juego que no están controlando realmente si la persona es mayor de edad o no».

La investigación sociológica sugiere que el juego está golpeando más a los barrios por debajo de la renta media. En ellos se abren más locales de juego que en las zonas pudientes, como demuestra el mapa de establecimientos de una de las principales cadenas nacionales. No obstante, el sector niega la correlación y asegura que no hay un plan maquiavélico, es el resultado de la ley de la oferta y la demanda.

Juego vs. clases

Los psicólogos consultados explican el descenso del rendimiento escolar por una cuestión de tiempo, falta de sueño y adicción. Para el psicólogo Perales, el juego «compite» con las clases, sobre todo, cuando hablamos de una «tentación» cubierta de una pátina de prohibición y promesas de éxito.

«Hay muchas personas que, sin poder considerarse jugadores patológicos, sí que dedican mucho tiempo al juego. Están en la zona gris entre lo que problemático y puramente recreativo», elabora. «Todo lo que consuma tiempo va a competir con el tiempo que le dediques a las tareas escolares».

De este modo, algunos se quedan despiertos por las noches para seguir los resultados de los partidos internacionales a los que han apostado, los consultan durante las clases e, incluso, pierden la motivación para seguir estudiando.

El hobby se convierte en un trastorno con la «pérdida de control», aún siendo conscientes de las consecuencias negativas. Es un «círculo vicioso» que empieza perdiendo algo de dinero y jugando más para tratar de recuperarlo, según la psicóloga del Instituto Valenciano de Ludopatía y Adicciones No Tóxicas, Consuelo Tomás.

«Nos hemos encontrado con padres que han estado dejando dinerito a sus hijos a lo largo de los años para los estudios y cuando se han hecho mayores se dan cuenta de que ha desaparecido de las cuentas», relata, e insiste: «La ludopatía no es divertida, apostar no es divertido, eso no es deporte».

Por ello, programas como el que dirige Ainhoa González en Proyecto Hombre se encargan de ayudar a los jóvenes con adicción a recuperar su autoestima, sus lazos personales, familiares y a «reeducarse» en la gestión del dinero.