Díaz avisa a ERC: la reforma laboral ya ha dado sus frutos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha instado a ERC a «sentarse en una mesa» a «hablar en serio» de la reforma laboral y ha destacado que la norma ya ha tenido repercusión positiva en el dato de las nuevas contrataciones, que se ha conocido este miércoles. El Ejecutivo dice que negocia «hasta el último minuto», pero al Ministerio todavía no le salen las cuentas, aunque Ciudadanos ya ha confirmado su apoyo siempre que «no se toque una coma» ni se ceda a los «nacionalistas y separatistas». Mientras, Esquerra sigue en el ‘no’: «La reforma solo gusta a Cs».

«Por primera vez el 15% de las contrataciones nuevas en España son indefinidas y esto es favorecer la estabilidad en el empleo», ha dicho la ministra en los pasillos del Congreso, antes de entrar a la sesión de control, toda vez que la afiliación a la Seguridad Social cayó en enero en 197.750 personas en términos medios y el paro subió en 17.173 personas en un mes habitualmente complicado para el mercado laboral.

Díaz ha recordado que el pleno del Congreso votará este jueves si se convalida una nueva reforma laboral que ya está en vigor o bien «decae» y continúa la del PP y ha reiterado que de ser así, los partidos que voten en contra tendrán que explicar a los trabajadores por qué el viernes «se levantan con menos derechos laborales de los que ya tienen».

Después, ha asegurado que el Gobierno «nunca se levanta de la mesa» en una negociación y ha destacado que «hay tiempo», por lo que «el tiempo no es una excusa». Dicho esto, ha apremiado a Esquerra. «Hemos presentado propuestas dentro del diálogo social que no han sido respondidas. Instamos a ERC a que se sienten en una mesa a hablar en serio».

También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido a la reforma laboral durante su visita a Dubái. “Hablamos de convalidar un acuerdo de país entre agentes sociales y el Gobierno de España”, ha dicho, y ha añadido que «es un buen acuerdo de país para España, los empresarios y los trabajadores y por tanto trasciende de siglas e ideologías». “Me gustaría que este fuera un espacio de encuentro entre los distintos grupos parlamentarios» porque «nos representa a todos». Y ha dicho que no descarta ningún apoyo de ningún grupo.

Antes de entrar en el pleno del Congreso, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, también ha confiado en que el decreto será convalidado. «Estamos confiados». También la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha mostrado en los pasillos del Congreso su confianza en que la reforma «tenga un amplio apoyo político» y ya en el pleno ha defendido que se trata de la reforma que «necesita España».

Trabajo contempla que este jueves no salga adelante la reforma , según fuentes del Ministerio, que creen que, a día de hoy, «las cuentas no salen» . Creen que Unión del Pueblo Navarro no va a votar a favor y destacan que el PNV está «muy duro» en las negociaciones.

También en los pasillos del Congreso, el portavoz de ERC , Gabriel Rufián, ha defendido su ‘no’ a la reforma porque «solo gusta a Ciudadanos» y ha dejado claro que ellos no se sienten culpables si el jueves no se convalida el decreto : «Después de jurar que iban a derogar la reforma laboral, no se puede llegar aquí y decir que son lentejas e ignorar al legislativo y a los grupos que le han dado apoyo durante mucho tiempo». Ha criticado en este sentido que el Gobierno no haya negociado, algo que ha negado la propia Díaz.

Apoyo de Cs y de otros partidos minoritarios

Otros partidos que apoyaran el jueves el decreto, como Compromís, dan por hecho que la reforma saldrá con los votos de Ciudadanos.

Y es que el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha confirmado este miércoles que su partido votará a favor «si no se toca nada» de ese texto y de forma independiente de que cuente o no con el respaldo de los partidos «nacionalistas y separatistas»: «Le hemos pedido al Gobierno que no ceda a las pretensiones de los nacionalistas, que no ofrezca concesiones al separatismo ni ahora con el decreto, ni con promesas de cambios futuros, porque si no se mantiene el acuerdo punto por punto, el voto de Cs será no», ha argumentando en una entrevista en Radio Euskadi.

Y después, en la sesión de control al Gobierno, Bal ha incidido en esta cuestión: «No es la reforma que nosotros habríamos querido pero queremos evitar la catástrofe de estas cesiones a Otegi y a Rufián».

Cs dice que apoyará la reforma laboral si «no se toca una coma»: «Queremos evitar cesiones a Otegi y Rufián»

Bal ha respondido así a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, quien ha pedido un «apoyo unánime» por «responsabilidad» a la reforma laboral, ya que «los primeros datos avalan que esta es una buena reforma», la reforma «que necesita España».

«Inevitablemente saldrá con Ciudadanos pero a veces es más importante el qué que el quién», ha puntualizado el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, que advierte de que «el mundo no termina el jueves y queda mucho de legislatura. Hay muchas oportunidades de hacer lo que probablemente el jueves no se pueda hacer».

Lo cierto es que el decreto que el Ejecutivo ya da por convalidado contará con el apoyo de la formación naranja y de varios partidos minoritarios, como Más País, Compromís, Nueva Canaria, Coalición Canaria, Teruel Existe o PRC, aunque faltarían los votos de UPN para sumar la mayoría de 176 diputados.

El diputado de UPN Carlos García Adanero ha avanzado esta mañana que aún no han definido su voto y que «todo es posible». «Esperemos que triunfe la sensatez y no me extraña que tanto Bildu, ERC como Podemos estén incómodos porque es el fracaso de su promesa electoral, pero el triunfo de la sensatez y de los empresarios, trabajadores y autónomos», ha señalado también la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en los pasillos del Congreso.