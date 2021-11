Díaz confía en acordar la reforma laboral con la patronal

El Gobierno se ha mostrado confiado este martes en alcanzar un acuerdo tripartito junto a la patronal y los sindicatos para reformar el mercado laboral, una tarea que en palabras de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, va a ser «muy difícil», aunque «no imposible», después de la que la CEOE se haya desmarcado del pacto para subir las cotizaciones sociales y asegurar así la sostenibilidad de las pensiones.

“Me quedo con unas palabras de la jurista que representa a la CEOE: decía que el reto es complejo, pero no imposible”, ha destacado Díaz ante las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde la vicepresidenta ha señalado que uno de los principales escollos está en la temporalidad «porque nunca se ha abordado en toda la democracia española», si bien confía en lograr finalmente ese acuerdo a tres bandas en los próximos días.

Precisamente la reforma laboral tiene que estar consensuada antes de final de año, ya que ese es el compromiso del Gobierno con la Comisión Europea para recibir una nueva partida de los fondos europeos. Mañana mismo, ha recordado la vicepresidenta, hay reunión de la mesa con sindicatos y empresarios y también la habrá el próximo viernes.

Tanto Díaz en rueda de prensa como el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en una entrevista en el Canal 24 Horas han señalado tras la negativa de la patronal a sumarse al acuerdo de pensiones que lo que exige Bruselas es que las negociaciones se lleven a cabo en el marco del diálogo social, no que deba existir un pacto entre todas las partes. «En España existe diálogo social y me atrevería a decir que como ningún otro», ha añadido.

Al mismo tiempo, Díaz ha alabado la labor de los agentes sociales, que «se están dejando la piel» en la negociación y han suspendido todas las agendas para seguir trabajando en la mesa. «Estamos trabajando con intensidad (…) Vamos a dejar trabajar a la mesa», ha señalado Díaz, insistiendo en que el Gobierno preferiría que esta negociación acabara con un acuerdo respaldado por empresarios y sindicatos.

Destaca la importancia del diálogo social

La polémica ha surgido a raíz de la negativa de la CEOE de respaldar el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para la subida de cotizaciones sociales, al considerar que «tiene efectos negativos” sobre el empleo y va “en dirección contraria” a lo que necesita el sistema público de pensiones. En este sentido, Díaz ha subrayado que «lo importante es que ha habido diálogo social» y ha recordado que otras normas no se han llevado a cabo con el beneplácito de la patronal, como la ley sobre igualdad retributiva o la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

«Esto no quiere decir que no hubiera diálogo social, lo hubo (…) Los agentes sociales defienden sus legítimos intereses y nosotros ejercemos de pantocrátor para equilibrar los intereses de unos y otros», ha dicho Díaz, que ha afirmado «desconocer» si detrás de la decisión de los empresarios hay presiones políticas. «A mí lo que me consta es que la patronal siempre trabaja con rigor», ha subrayado la vicepresidenta, que ha añadido que cuando uno se sienta a negociar «entra con un vestido y sale con otro», pues se trabajan textos que cada día van cambiando.

En la misma línea, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha querido separar el descuelgue de la CEOE en la reforma de las pensiones sobre otras negociaciones, insistiendo en que el Gobierno seguirá «apostando por el diálogo en todas las reformas».