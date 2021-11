Dimite el cofundador y máximo ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey

El cofundador de la red social ‘Twitter’, Jack Dorsey, ha renunciado a sus funciones ejecutivas como consejero delegado de la empresa después de la polémica surgida el año pasado, cuando la firma de inversión ‘Elliott Management’ consideró que no era positivo que Dorsey compaginara su cargo de CEO con la dirección de otras de sus empresas, la compañía de servicios financieros y pagos digitales ‘Square’.

«He decidido dejar Twitter porque creo que la compañía está lista para continuar sin sus fundadores», ha dicho en un comunicado Dorsey, tras varias horas de especulaciones que han generado notables movimientos en bolsa.

“not sure anyone has heard but,

I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl“

— jack⚡️ (@jack) November 29, 2021