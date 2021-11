El atasco marítimo en Europa: la congestión va por puertos

Decenas de buques de hasta 100.000 toneladas cargados de contenedores hacen cola en las frías aguas del mar del Norte. Traen a Europa productos de todos los puntos del planeta, pero, después de una larga travesía, tienen que esperar entre uno y dos días más de media para poder descargar la mercancía en el segundo mayor puerto del continente, el de Amberes, que está sufriendo el atasco del tráfico marítimo internacional.

“Sólo llegan a tiempo entre el 20% y el 30% de los barcos. Es la primera vez que nos ocurre”, nos cuenta Lennart Verstappen, el portavoz del puerto belga. No dan abasto: hay muchos productos y pocos contenedores disponibles. Tras superar lo peor de la pandemia, la demanda ha vuelto con fuerza, pero a la oferta le está costando más ajustarse. “Todo empezó con el confinamiento y las paradas de producción de China. Tampoco ayudó el Brexit ni el barco que estuvo varado varios días en el Canal de Suez”, explica Verstappen.

Los responsables del puerto intentan formar nuevos trabajadores en tiempo récord y se coordinan con otros puertos para que acojan los barcos que tiene más prisa. Pero su pronóstico no es optimista. “Esto no va a estar arreglado para diciembre . Es difícil hacer predicciones, pero creo que necesitaremos varios años para volver a la situación de antes de la pandemia”, afirma Lennart Verstappen.

Una vez que los barcos entran el puerto se encuentran con otro problema: no hay mano de obra suficiente en tierra para garantizar que la mercancía siga su camino a buen ritmo. Durante el confinamiento se paró la formación de personal y muchos trabajadores se han buscado la vida en otros sectores. “Falta de todo: conductores de camiones, de grúas, personal para amarrar los barcos” , dice Pongky Lubbe Bakker, que trabaja como agente en la empresa Transport Overseas Shipping, una empresa que media entre las navieras y las compañías que quieren transportar mercancías.

Normalidad y fluidez en los puertos españoles

Los puertos españoles se están librando, de momento, de la congestión del tráfico marítimo. En el de Algeciras, el primer puerto del país en movimiento de mercancías, no hay nada que haga pensar en algo parecido a un colapso. “Venimos trabajando con total normalidad, tenemos capacidad en nuestras terminales y, en principio, entendemos que no se van a producir dificultades”, afirma el presidente del puerto, Gerardo Landaluce.

Un panorama muy parecido al que se vive en Valencia, desde el que salen el 40% de todas las exportaciones marítimas del territorio nacional. “El puerto no está afectado para nada. El tráfico es completamente fluido y normal. Las terminales están a una capacidad del 72%, por lo que todavía hay mucho recorrido para seguir trabajando”, asegura Pedro Coca, presidente de la Asociación de Empresarios Logísticos Propeller Valencia.

Eso no significa que el sector no esté preocupado por los problemas que ha provocado la pandemia en el comercio internacional. El consumo se paró así que las navieras decidieron retirar barcos. Ahora que la demanda ha vuelto con fuerza, no hay buques suficientes. Es lo que explica que el coste de enviar un contenedor a China se haya multiplicado por diez en dos años. “Hasta que todo eso vuelva a su sitio, vamos a estar sufriendo un incremento de precios”, advierte Coca.



Lo que sí tienen garantizan es que no habrá desabastecimiento por cuestiones logísticas. “El mundo logístico portuario tiene capacidad para hacer frente a un aumento en el volumen de transporte. Todo dependerá de que los productores tengan stock y aprovisionamiento de materias primas para atender a la demanda en Navidad”, dice Coca.