El Congreso da el ‘sí’ definitivo a los Presupuestos

Esta vez no ha habido sorpresas y el Congreso de los Diputados ha dado su sí definitivo a los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Termina así la tramitación parlamentaria y las cuentas públicas entrarán en vigor en el Boletín Oficial del Estado el 1 de enero, tal y como estaba previsto. El Gobierno culmina un proceso que ha durado algo más de dos meses en los que la negociación con sus socios parlamentarios ha tenido sus altos y sus bajos, con duras críticas de la oposición. Este aval del Parlamento apuntala la legislatura, la mayoría de la investidura y consolida la coalición PSOE-Unidas Podemos, pese a los roces que hayan podido tener en distintas materias en los dos años de gestión.

La votacion hacía referencia exclusiva a la única enmienda sobre lenguas minoritarias que se aprobó en el Senado la semana pasada y que supuso un ambio en el texto de las cuentas públicas. Ha salido adelante con el sí de 281 diputados (incluido el PP), 61 votos en contra y una abstención. Con ello, el Congreso ha dado luz verde definitiva a los Presupuestos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido al final del pleno para destacar que, por segunda vez en esta legislatura, se aprobarán unos Presupuestos “en tiempo y forma”, algo que “no ocurría desde 2014”. Y tras agradecer a las quince formaciones que han hecho posible los Presupuestos gracias al “diálogo y al acuerdo”, ha recalcado también los acuerdos alcanzados con los agentes sociales, justo cuando va a llegar al Congreso la reforma laboral pactada con ellos.

Sánchez, que ha estado acompañado de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de dos vicepresidentas y otras diez ministras, se ha referido también a la vacunación: “Estamos empezando a dejar atrás los que muy probablemente habrán sido los dos años más oscuros de nuestras vidas”. Ha agradecido, en este sentido, el “sacrificio y solidaridad” a la sociedad española, y ha terminado felicitando el año nuevo.

Tras el pleno, el líder del PP, Pablo Casado, ha lamentado en rueda de prensa que con estos Presupuestos “los españoles lo pasarán peor a cambio de financiar los chantajes” de los socios del Ejecutivo al Gobierno, mientras que ERC y EH-Bildu se verán beneficiados “para afrontar sus compromisos electorales”. “Los presos etarras podrán recibir beneficios penitenciarios y los independentistas verán remontada su impunidad en la conculcación de derechos lingüísticos”, ha dicho. Ha insistido en que España va “a la cola” en la recuperación económica y que, ya que las previsiones del Gobierno al respecto “no se cumplen”, los Presupuestos son “papel mojado, un fraude y un engaño”, pero ha dicho que “hay alternativa”, la del PP.

Y es que aquella enmienda torció los planes del Gobierno , que esperaba que las cuentas públicas pudieran quedar zanjadas la semana pasada en el Senado , cuando previsiblemente no iba a prosperar ninguna de las casi 4.000 enmiendas presentadas, lo que hubiera evitado la vuelta del proyecto a la Cámara Baja. Pero el ‘sí’ del PP a la de Compromís impidió la foto fija de los Presupuestos. La modificación del texto presupuestario obligó a devolver las cuentas al Congreso , donde han sido avaladas este martes en un pleno semivacío y con una votación telemática dada la elevada incidencia de coronavirus (algunos diputados y la propia presidenta del Congreso, Meritxell Batet, son positivos en COVID-19).

Cronología de unas negociaciones complicadas y la presión de ERC

Una vez más, el apoyo de los socios del Gobierno ha sido clave en este proceso, pero la negociación no le ha salido gratis y el apoyo de algunas formaciones como ERC se ha sudado más que otras. En concreto, los republicanos reconocieron que estuvieron a tan solo unos minutos de que concluyera el plazo para presentar una enmienda a la totalidad en el Congreso, donde finalmente dieron su apoyo clave, junto con el del PNV y EH-Bildu, a las cuentas públicas.

Su ‘sí’ fue gracias al acuerdo con el Gobierno para incluir ese 6% de catalán y lenguas cooficiales en la Ley Audiovisual. Pero la advertencia posterior del Ejecutivo de que la medida no podría aplicarse a plataformas internacionales como Netflix, dadas las directrices europeas torció la negociación y volvió a poner en jaque los Presupuestos. Los republicanos amenazaron con tumbarlos en el Senado, pero no lo hicieron tras un acuerdo posterior en el que se solventaba ese escollo. Donde no hubo trabas en la negociación fue para otras cuestiones, como la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital.

“Rufián advierte: «Pueden ser sus últimos presupuestos al frente de La Moncloa“

En el debate de este martes, su líder parlamentario, Gabriel Rufián, ha reprochado al PP el “papelón”: “¿Qué hacemos aquí? Tenemos una oposición y una derecha lamentable porque ustedes no hacen política, hacen el troll”. Pero también ha advertido al Gobierno: “Sabemos que probablemente sean unos PGE para dos años. Pero con tanto equilibrio, quizá no sean solo los últimos presupuestos de la legislatura sino de ustedes en Moncloa. La alternativa es terrible, así que dejen de hacer tanto equilibrio”. Y les ha instado a negociar la reforma laboral con los grupos, reprochando asimismo que no lo hayan hecho con ERC.

El PNV también consiguió la transferencia de este ingreso para el País Vasco, más inversiones para la región o el compromiso del Ejecutivo para mejorar la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer. Su portavoz, Aitor Esteban, ha dicho estar “satisfecho” con la negociación y con los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo. A modo de anécdota, ha comentado que Eh-Bildu votó en el Senado en contra de la enmienda de Compromís mientras que el PP lo hizo a favor y ha reconocido que se ha apostado con Ferrán Bel (PdeCat) que el Partido Popular cambiaría el voto respecto a dicha enmienda en el Congreso.

EH-Bildu, por su parte, sacó al Gobierno su compromiso para que el “escudo social” aprobado para proteger a los más vulnerables ante la pandemia fueran “permanentes por ley”, como la suspensión de los desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Sin embargo, unas declaraciones del coordinador general de la formación abertzale, Arnaldo Otegi, hizo saltar la polémica y valió las críticas de los partidos de centro derecha al Gobierno: «Si para sacar a los 200 presos hay que votar los presupuestos, pues votamos». El propio Pedro Sánchez rechazó tajantemente esta posibilidad.

En el debate de este martes, la portavoz abertzale, Mertxe Aizpurua, también se ha referido a la “inocentada” (el pleno coincide con el Día de los Inocentes) del PP al votar a favor de la enmienda de Compromís para “intentar meter un gol” al Ejecutivo: “Son un fiel reflejo de la incapacidad de entender el valor de las lenguas propias y de la irresponsabilidad en medio de la pandemia”. También ha llamado al Ejecutivo negociar la reforma laboral pese a las advertencias de la CEOE, que piden no cambiar ni una coma: “Es necesario que dialoguemos”.