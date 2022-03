El FMI ratifica el acuerdo para refinanciar la deuda de Argentina

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dado este viernes el aval definitivo al acuerdo alcanzado con el Gobierno de Argentina para refinanciar su deuda con la institución de más de 44.000 millones de dólares.

El visto bueno del máximo órgano de Gobierno de la organización financiera internacional pone punto y final a casi un año y medio de intensas negociaciones, marcadas por la necesidad de Argentina de extender los plazos de pago en medio del complicado escenario económico que el país arrastra desde hace cuatro años.

El Ejecutivo que dirige el izquierdista Alberto Fernández y el FMI llegaron a un acuerdo a principios de marzo, que debía ser ratificado por el Congreso argentino primero -algo que ocurrió la semana pasada- y por el Directorio Ejecutivo del Fondo después, lo que ha ocurrido este viernes.

Según un comunicado del organismo, la decisión del directorio ejecutivo permite a las autoridades "un desembolso inmediato" de 9.656 millones de dólares.

“The IMF Executive Board has approved $44bn to #Argentina under the Extended Fund Facility, which allows for an immediate disbursement of around $9.656bn. pic.twitter.com/LAT2eG1Hc4“

— IMF (@IMFNews) March 25, 2022