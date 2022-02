El Gobierno aprueba el fondo público de pensiones

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, el conocido como fondo público de pensiones, que tiene como objetivo fomentar el ahorro complementario a la pensión de jubilación de los trabajadores de rentas medias y bajas, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas (pymes), y lo ha remitido a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria.

La norma ya recibió el visto bueno en primera lectura el 23 de noviembre, pero ha vuelto al Consejo de Ministros tras recibir "observaciones que han mejorado mucho la norma", en palabras del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aunque no han sido suficientes para obtener el respaldo de los agentes sociales.

Aunque los planes de empresa ya existen, la diferencia que introduce este anteproyecto de ley es la "implicación directa" por parte del Estado y, en concreto, de la Administración Pública y de la Seguridad Social, en la promoción de los fondos de empresa. El Gobierno espera tener aprobado este anteproyecto antes del 30 de junio de 2022, como parte del compromiso del Ejecutivo con Bruselas para la recepción de los fondos europeos.

El trabajador podrá aportar, de forma voluntaria, cuotas superiores a las que ponga su empresa. No obstante, la aportación máxima se definirá por tramos. Además, el trabajador reducirá su base imponible a tipo marginal del IRPF, con un 30 % para el empleado medio. Para los autónomos, el Ministerio calcula una deducción de hasta 5.750 euros al año.

En el caso de las empresas, se reintroduce la no cotización de las contribuciones a la Seguridad Social en aportaciones de estos planes, que estuvo vigente hasta 2013. De esta forma, se limita a 115 euros mensuales por empleado o 1.380 euros anuales, en línea con la "filosofía de poder posibilitar un instrumento de ahorro atractivo para rentas medias y bajas", como ha dicho Escrivá.

Sin el apoyo de los agentes sociales

El proyecto fue mal recibido por los agentes sociales desde el principio, especialmente por la patronal, y las modificaciones que se han introducido en los últimos días, como una rebaja en las cotizaciones sociales de las empresas que participen en los planes, no han sido suficientes para cambiar posiciones. Esta cuestión no preocupa a la Seguridad Social, ya que nunca se aspiró a que "hubiera una firma con los agentes sociales", como dijo el ministro el pasado viernes. No obstante, considera que hay "bastante acuerdo" sobre el anteproyecto.

El porcentaje de personas cubiertas con planes de empleo en España es de un 10,2 %, frente a una 48 % de los asalariados del País Vasco, cubiertos por las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), según los datos del Ministerio. Para alcanzar esa cifra, se puede requerir "una década o más", en función de la generalización de los planes de empresa en los próximos años.

El Gobierno observa que en las últimas décadas se ha acentuado el desequilibrio entre los fondos privados y los colectivos, debido a la falta de atractivos suficientes para participar en los últimos. Por esta razón, la reducción de las comisiones, en comparación con los fondos privados, es una de ventajas que los fondos de empresa pretenden ofrecer a sus partícipes.