El Gobierno aprueba la actualización de las pensiones en 2022

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la actualización del 2,5 % de las pensiones contributivas para este año y del 3 % de las mínimas y no contributivas, dando así cuenta de la primera parte de la reforma de las pensiones acordada con los agentes sociales, en vigor desde el pasado 1 de enero, y tal como establecen los Presupuestos Generales del Estado para 2022. La medida supondrá una subida media de 400 euros anuales que, unida a la paga compensatoria por la inflación de 2021 de 250 euros más, hará que la pensión media aumente este año alrededor de los 650 euros.

«Estamos moviéndonos de un marco que ponía el énfasis en los recortes y la austeridad, a un marco que garantiza el poder adquisitivo«, ha señalado en rueda de prensa el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en referencia a la revalorización de las pensiones por el IPC, una medida que a su juicio «no puede traer más certidumbre y seguridad a nuestros pensionistas».

El repunte del IPC de noviembre hasta el 5,5 %, situándose en niveles no vistos en casi tres décadas, conlleva que las pensiones contributivas suban un 2,5 % el próximo año, ya que utiliza el IPC interanual promedio de doce meses para calcular el alza, esto es, entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021. Mientras que las pensiones mínimas y no contributivas no se revalorizan con la inflación y suban en un porcentaje fijo del 3 % en 2022.

Según ha destacado el ministro, la reforma del 2013 «hubiera supuesto una subida del 0,25 % y, si nos retrotraemos a 2007, hubieran caído un 7,5 %». Además, teniendo en cuenta que la norma también ha derogado el conocido como factor de sostenibilidad -la fórmula que adaptaba la evolución demográfica del país a las pensiones para garantizar su sostenibilidad-, «ya no se produce el recorte para las nuevas pensiones». «De no haberlo hecho, hubiera supuesto un recorte del 1,3 %«, ha añadido Escrivá.

También se ha pronunciado al respecto el presidente, del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha destacado que el fin del Ejecutivo es «dignificar la vida de la ciudadanía» y, con este objetivo, han aprobado la revalorización de las pensiones para este año. «Frente a los recortes, certezas para nuestros mayores. Es cuestión de justicia», ha apuntado en su cuenta de Twitter.

“Dignificar la vida de la ciudadanía, ese es nuestro fin. Hoy damos un paso más, aprobando en #CMin la revalorización de las pensiones para 2022. Una medida que beneficiará a 11,5 millones de personas. Frente a los recortes, certezas para nuestros mayores. Es cuestión de justicia. https://t.co/k4aCxWWDQS“ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 25, 2022

«Pasamos de una reforma que congelaba el poder adquisitivo a una que incrementa sus ingresos y da dignidad a sus pensiones. Pasamos de un sistema impuesto a uno acordado en el marco del diálogo social y del Pacto de Toledo», ha añadido la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien ha subrayado que el Gobierno «cumple de nuevo con sus compromisos y con los más de 11,5 millones de españoles que cobran una pensión».

La partida de pensiones aumenta en 6.500 millones En línea con lo anunciado este fin de semana por el presidente del Gobierno, el Ejecutivo destinará en total 6.500 millones de euros para «dignificar» las pensiones de los mayores. De esa cantidad más de 2.000 millones son para la paga compensatoria, la última que reciben los jubilados. Pero, ¿cómo afectará a los bolsillos de los pensionistas? En el caso de las contributivas, casi nueve millones de personas notarán esa subida del 2,5% de su paga a lo largo de 2022. De este modo, la pensión mínima de jubilación, en el caso de ser unifamiliar, subirá hasta los 720 euros mensuales, 74 euros más que con el modelo de 2017. Si se tiene un cónyuge a cargo, la cantidad ascenderá a 890 euros al mes. Los jubilados menores de 65 años y con cónyuge a su cargo recibirán una pensión mínima contributiva de 834 euros. Si se tiene cónyuge, pero no está a su cargo, se percibirán 638 euros, y en el caso de no tener cónyuge, 675 euros. (HABRÁ AMPLIACIÓN)