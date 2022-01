El Gobierno propone nuevas cuotas de autónomos

Los organismos han celebrado la vuelta al diálogo con el Gobierno y algunas han valorado de forma positiva la propuesta. No obstante, en las negociaciones también se han observado posiciones más duras con el nuevo sistema.

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) ha expresado la necesidad de impulsar un nuevo sistema de cotizaciones de autónomos «más justo y solidario para los más de tres millones de autónomos y autónomas que cuentan con el régimen actual». En este sentido, la organización considera «especialmente positivo» el compromiso firme del Gobierno en que esta propuesta salga adelante.

Sin embargo, ha trasladado la necesidad de acortar los plazos fijados del régimen transitorio, ya que a efectos de UATAE quienes menos ingresan «no pueden esperar nueve años para que la situación del régimen actual se modifique hasta alcanzar pagar una cuota justa».

Por su parte, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, ha señalado que a falta de conocer la letra pequeña del acuerdo, «la música suena bien». «El objetivo para nuestra organización, sin duda alguna, está conseguido, que es que este nuevo sistema devuelva la justicia contributiva a un sistema como el de la cotización de la Seguridad Social», ha remarcado.

Frente a estas posiciones, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha criticado la propuesta del Gobierno y ha indicado que «no tienen ni idea de lo que es ser autónomo».

«El Gobierno quiere que un autónomo que facture 2.300 euros al mes y no tenga gastos pague en 2031 el doble de cotización que ahora, que un periodista autónomo, por ejemplo, que facture 3.000 euros pague el triple dentro de tres años. Esto es una locura. No tienen ni idea de lo que es ser autónomo«, ha denunciado en su cuenta de Twitter.

“Cotizar por ingresos reales no es cotizar por rendimientos netos

La capacidad económica que fija nuestra Constitución no es lo facturado menos los fastos sujetos a deducción fiscal

Esto no es progresista.Esto es esquilmar a los autónomos pic.twitter.com/I6IFra0Qif“

— Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) January 13, 2022