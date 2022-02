El Gobierno sacará la reforma laboral sin la mayoría de la investidura

El Gobierno sacará previsiblemente adelante este jueves su reforma laboral en el Congreso con un apoyo transversal que suma, entre otros, a Ciudadanos. Sin embargo, ha tenido que pagar para ello el precio de ver dividido al bloque de investidura con el ‘no’ de ERC y el PNV, dos de los socios clave de la coalición y que han sido muy críticos con la negativa del Ejecutivo a negociar la norma. Desde Moncloa, sin embargo, aseguran que “esto no quiebra nada la relación con los socios” parlamentarios: “Mañana seguimos como siempre. Quedan dos años y mucho por hacer”.

No se esperan sorpresas y se prevé que el real decreto de la reforma sea convalidado por la tarde gracias a los 176 votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PdeCat, Más País, UPN, Compromís, el PRC, Teruel Existe, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Enfrente, están el ‘no’ del PP, Vox, ERC, PNV, Eh-Bildu, JxCat, CUP, el BNG y Foro Asturias.

En la defensa de la reforma, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho que es “histórica” y que dejará atrás “el modelo fracasado del PP” y que, según ella, ya está dando sus frutos. Una reforma “resultado claro del acuerdo, del consenso y de la generosidad, de la ética de la responsabilidad, de muchos meses y mesas de negociación» con la patronal y los sindicatos.

Por eso, ha lamentado que el debate parlamentario se haya sustanciado en “rivalidades partidistas” ya que «si una norma contiene avances, hay que votar a favor». “Darle la espalda a esta reforma, rechazarla, dejarla caer, es devolvernos a la casilla de salida en el juego funesto de la precariedad”, ha asegurado, y ha añadido: “Nadie que haya vivido en ese lugar quiere volver a él. Nadie, con su voto, debería obligarnos a hacerlo».

Los secretarios generales de UGT y CC.OO., Pepe Álvarez y Unai Sordo, han acudido al pleno de convalidación de la reforma laboral y, antes de entrar, han hecho un último llamamiento en TVE a los partidos de izquierda para que la apoyen. Han defendido que no se trata de una reforma «de mínimos» sino que es «ambiciosa« y el mayor avance en derechos laborales de las últimas décadas. Por eso, Álvarez ha tildado de «surrealista» que los partidos se escuden en aspectos que ni siquiera se han negociado mientras que Sordo ha considerado que es «una enmienda a la totalidad» a la reforma laboral del PP.

Díaz no convence sus socios de ERC, PNV y EH-Bildu

Pero ni Díaz ni los sindicatos han hecho cambiar de parecer a ERC. Su portavoz, Gabriel Rufián, ha acusado al Ejecutivo de “mentir” e “intentar estafar” a los ciudadanos con una norma que “no es la que prometieron”. Pero sobre todo, ha criticado que “no ha sido un proceso de negociación sino de presión” a su formación para acatar este real decreto ley que se convalida este jueves en el Congreso y ha avisado: «Esquerra no funciona bajo amenaza». Pese a ello, ha dicho que “mañana no se acaba el mundo” por el resultado de esta votación, como “algunos creen”. “No, mañana tendremos que seguir hablando porque somos muy conscientes de la alternativa”.

Rufián, sobre la reforma laboral: «Es la que hubiera negociado, firmado y votado Albert Rivera»

Fuentes del PSOE se han referido a cómo queda la relación entre su grupo parlamentario y Esquerra. «Siempre superamos las dificultades, y así será esta vez», han dicho, y han añadido que esta votación no tiene por qué afectar a la aritmética parlamentaria, por lo que no creen que ocurra esto.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha criticado también la “sordera” del Gobierno ante los intentos de negociar de sus socios y ha dicho que, aunque le gustan los consensos, éstos “no se imponen en un parlamento”. Pese a que “muchas cosas” le parecen “positivas”, había algo “irrenunciable y urgente” para su partido, que era “proteger el marco de relaciones laborales de 2017” en el que está representada “la unanimidad de agentes sociales en Euskadi”. Pero éstos, ha dicho, no están representados en esta reforma laboral. “El Gobierno no estaba prestando atención al Parlamento” ni ha tratado de “asegurar una mayoría”, ha lamentado, y lo ha achacado al “miedo escénico y rigidez” en el Ejecutivo por haber cedido ante el “chantaje intolerable de la patronal” respecto a no cambiar ni una coma del acuerdo: “El colmo del antiparlamentarismo”.

El PNV denuncia «el chantaje intolerable» de la CEOE con la reforma laboral

Oskar Matute (EH-Bildu) ha defendido que tan solo había reclamado «cinco puntos, no una propuesta de máximos» y ha lamentado que el Gobierno no ha aceptado. Su ‘no’ a esta reforma, ha asegurado, no busca debilitar al «bloque de izquierdas» y ha animado a que, aunque hoy se «fractura» este bloque con la votación, mañana «trabajarán para rehacerlo».