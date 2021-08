«El Gobierno tiene margen para bajar la factura de la luz»

Francisco Valverde, consultor energético y responsable en renovables del grupo Menta Energía, ha dicho en Las mañanas de RNE que el Gobierno ya ha bajado el IVA al 10% pero que todavía tiene margen. «Esto está implicando una reducción de unos 8 euros en una factura mensual. No es lo único que podría mover, hay otros impuestos como el Impuesto Especial a la Electricidad que es del 5% y va a las comunidades autónomas», explica.

Cree que depende de la voluntad política que en los próximos años se saquen de la factura 7.000 millones de euros todos los años. «Se quiere sacar progresivamente, un 25% por año. Como tiene que haber un consenso entre todos los partidos, si no se llega a ese consenso no se llegará a esa reducción», dice.

Insiste en distinguir entre mercado mayorista y factura de la luz, y critica la comparación que se ha hecho con los precios de una carnicería. «El símil que se ha hecho del solomillo y las salchichas no es real. Hay una lucha entre los generadores. No son ONGs, hacen negocio vendiendo electricidad. Luchan con otros generadores para poner un precio razonable. Esa competencia entre generadores es lo que está fallando en España, y poco se habla de eso», apunta. Sobre la posibilidad de crear una comercializadora pública, cree que no es la solución. «Funciona igual. Va al mercado mayorista a comprar electricidad, y luego al consumidor a vendérsela. Las comercionalizadoras públicas tienen que ser con fines de pérdidas, para la gente que no puede pagar la factura», ha dicho.