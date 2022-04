El Kremlin aclara que no habrá cortes del suministro de gas al menos hasta la segunda mitad de abril

El Kremlin aclara que no habrá cortes del suministro de gas al...

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha aclarado que Rusia no cortará inmediatamente el suministro del gas a los países "hostiles" que no acaten la obligatoriedad de pagar en rublos a partir de este viernes, de tal forma que no habrá cambios al menos hasta la segunda quincena de abril.

"El pago de los actuales suministros no se hace hoy, sino en la segunda mitad del mes o incluso a principios de mayo", ha explicado el portavoz presidencial ruso, Dimitri Peskov, un día después de que Vladimir Putin firmase el decreto con los cambios, informa la agencia de noticias TASS.

Peskov ha explicado que dicho decreto no establece cambios este mismo viernes en relación al suministro, a pesar de que Moscú mantiene de que habrá cortes en caso de que los países que han adoptado sanciones en las últimas semanas no renuncien a abonar los contratos en dólares o euros como hasta ahora.

Rusia ingresó en enero casi 10.000 millones de dólares gracias a las exportaciones de gas y, según la agencia de noticias Interfax, casi 6.000 de estos millones correspondieron a una veintena de países catalogados como "hostiles".

Esta muestra incluye a Alemania, Francia, Austria, Bulgaria, República Checa, Suiza, Italia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Croacia, Hungría, Lituania, Letonia, Países Bajos, Macedonia, Polonia, Rumanía y Eslovaquia.