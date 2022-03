El Parlament recull la preocupació per l'emergència de l'habitatge i demana al Govern central que trobi la manera de condicionar la venda de cases a estrangers.

Es pot limitar la compra d'immobles per part d'estrangers? És la pregunta que el Parlament balear ha traslladat al Govern de l'Estat. A proposta de Patrícia Font, diputada de Més per Menorca, la Cambra insta al govern central que estudiï possibles restriccions, com les que hi ha a Dinamarca, on és obligatori ser resident per poder comprar un habitatge.

La demanda creix i provoca l'augment del preu La proposta sorgeix davant el fet que les vendes de cases a estrangers està experimentant una clara reactivació. Segons els agents immobiliaris, prop del 40% de les operacions que es tanquen tenen un comprador no espanyol com a protagonista. Les immobiliàries creuen que això farà que el preu de l'habitatge continuï augmentant. Natalia Bueno, presidenta dels APIS de Balears i Jorge Forteza, vicepresident d'ABINI, sostenen que la manca d'oferta de sol, l'encariment dels materials de construcció i un interès creixent de la demanda ha provocat un augment del preu de tots els productes immobiliaris, siguin cases o pisos.

Els API no volen limitacions al mercat Un fet que, reconeixen, continua tensant el mercat i complicant l'accés a l'habitatge de les classes mitjana i baixa; però davant aquesta situació plantegen distintes maneres d'abordar el problema. Mentre Forteza és partidari de deixar al mercat actuar lliurament i no introduir cap nova regulació, la presidenta dels API creu que s'ha d'aplicar una visió més global de la situació que contempli el qüestió social que genera una desigualtat evident en el nivell d'ingressos d'aquestes classes socials i dels de la mitjana dels països d'origen dels compradors, fonamentalment Alemanya i Gran Bretanya._

En qualsevol cas, afirmen que la possibilitat que es limiti la venda a ciutadans de fora d'Espanya no és la solució. Aquesta anàlisi, però, està condicionada al de venir de la situació internacional que determinen la pandèmia i la guerra a Ucraïna.

