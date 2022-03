El paro de transportistas entra en la tercera semana

El paro indefinido convocado por la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, que afecta a la cadena de suministro, sobre todo en la alimentación, entra este lunes en su tercera semana con nuevas movilizaciones y seguirá hasta que la Administración dé respuesta a sus demandas, según ha asegurado el presidente de esta plataforma, Manuel Hernández, que espera una nueva llamada de la ministra de Transportes para volver a reunirse.

"No tenemos más remedio que continuar parados si no se atiende a la medida principal", ha dicho Hernández en una entrevista en TVE, después de que la reunión del pasado viernes con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, terminara sin acuerdo, al considerar que las bonificaciones de 20 céntimos por litro para la compra de gasóleo acordadas con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (en el que no están los convocantes de los paros) no solución los problemas del sector.

En concreto, la plataforma convocante de los paros, según ha explicado Hernández, reclama que en la ley de contratos del transporte se articule, "como medida de obligado cumplimiento" que "no se pueda contratar por debajo del coste de explotación".

El Gobierno insiste en que los acuerdos dan respuesta a los problemas Por su parte, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha insistido este lunes en que las medidas acordadas el pasado jueves dan respuesta a los problemas que denuncia la plataforma, y ha apelado a los transportistas que mantienen las protestas a que "lean el acuerdo" porque en él, ha dicho, "se recogen todas esas reivindicaciones". La ministra ha dicho que van a trabajar "en el desarrollo de los acuerdos", algunos de los cuales "se aprobarán mañana en el Consejo de Ministros. También, ha dicho que el Gobierno se ha "comprometido" con los transportistas en "trabajar en ese texto" normativo para que puedan "trabajar por un precio justo". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado, en el marco del encuentro "Generación de Oportunidades" en Madrid, las medidas acordadas "con las principales asociaciones del sector del transporte", que suponen, ha dicho, "una inyección de más de 1.000 millones de euros", que el sector sea "el principal beneficiario" de las bonificaciones para comprar combustible, 450 millones de euros de ayudas directas, acortar de tres meses a uno el plazo de devolución del impuesto sobre hidrocarburos y la aprobación de "una ley que permita a los transportistas trabajar con un precio justo" como ya se hizo, ha recordado, con agricultores y ganaderos en la ley de cadena alimentaria. Precisamente, en relación con esta reivindicación de la plataforma para que "no se pueda contratar por debajo del coste de explotación", el presidente de la plataforma convocante de los paros, Miguel Hernández, ha dicho que existe un "observatorio de costes" que registra cuánto les cuesta hacer un kilómetro, y que si se contrata por debajo de esas cantidades se está contratando a pérdidas" y eso, les está "abocando a la ruina". El problema que tienen, según ha explicado en TVE, es que "la posición dominante" que tiene el cargador sobre ellos les "aboca a tener que trabajar a pérdidas" y ahí es donde la administración tiene que arbitrar, legislar" porque hay "grandes empresas que sin camiones comercializan la carga, quedándose con hasta un 50 % del precio del transporte".

Convocadas nuevas movilizaciones con marchas lentas En Madrid, camioneros de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte han vuelto a concentrarse este lunes por cuarta jornada consecutiva en el estadio Wanda Metropolitano y han iniciado una nueva marcha lenta por la M40, al igual que la semana pasada, cuando alrededor de un millar de camiones circularon provocando retenciones. Uno de los transportistas, Nacho Rodríguez, ha afirmado en declaraciones recogidas en TVE por Rosa Frasquet, que la "realidad es tozuda", que las medidas acordadas "no cambian los problemas estructurales que tiene el sector", y que no van a permitir que "ningún grupo político capitalice este movimiento social". También se repiten las movilizaciones en Barcelona, donde un grupo de transportistas autónomos que rechazan el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera ha cortado de nuevo la Ronda Litoral de Barcelona. El organizador de la Plataforma en Barcelona, Miguel Ángel Maqueda, ha asegurado a Efe que mantienen la protesta porque ven insuficientes los acuerdos y que continuarán con el paro hasta que se logre un compromiso para "cubrir los costes de explotación" para no tener que trabajar a pérdidas. En Bilbao, piquetes informativos de Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera han increpado esta mañana a los camioneros que acceden al Puerto de Bilbao para trabajar. "Luchamos por todos, también por ti", les gritan, según recoge Europa Press, para emplazarles a sumarse al paro para lograr "una condiciones dignas" para los transportistas. El portavoz de la plataforma, Jon González García, ha insistido en la necesidad de que se apruebe un decreto que les garantice el trabajo bajo una rentabilidad mínima: "El Gobierno nos quiere dar un parche a tres meses, que pueden ser prorrogables. Es un parche que no nos mejora nada de nada", ha afirmado en relación con el compromiso expresado por la ministra de trabajar en el borrador de una ley.

La principal patronal del sector ve un volumen de camiones "mucho mayor" La principal patronal del sector del transporte de mercancías ha observado este lunes que el volumen de camiones que circulan por las carreteras es ya "mucho mayor" después del acuerdo alcanzado en la madrugada del viernes con el Gobierno, pese a que la plataforma convocante del paro mantiene la protesta. Un portavoz de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha dicho en declaraciones a Efe que a lo largo del fin de semana han tenido "mucho trabajo" y ha ironizado sobre la plataforma que mantiene el paro y que agrupa sobre todo a autónomos y pymes: "Los piquetes también se fueron de fin de semana". Aunque el tráfico ha aumentado, el portavoz de la CETM ha afirmado que se están produciendo nuevos piquetes en los que "se están pinchando ruedas". Según la patronal, los piquetes se concentran sobre todo en Puertollano, algunos puntos del País Vasco y algunos puntos de Asturias. "Creemos que no hay ningún motivo para parar", ha argumentado la Confederación, en cuya opinión las medidas coyunturales tomadas la semana pasada "complementan" a las firmadas en diciembre y que ya solucionaban los "problemas estructurales" del sector. Mientras, el secretario general de la Federación Gallega de Transporte de Mercancías (Fegatramer), Carlos García Cumplido, cree que "la situación se está normalizando" en el sector, a pesar de que una parte de los transportistas mantienen la convocatoria de paro, que llega este lunes a su décimo quinto día. García Cumplido afirma, según recoge Efe, que "el trabajo empieza a realizarse con normalidad", a pesar de que todavía "hay muchos problemas", porque "se ha roto la cadena logística durante quince días" y ahora "hay empresas en ERTE" o "cerradas". Las protestas siguen en Galicia, según la plataforma convocante de los paros, porque a pesar del acuerdo alcanzado por el comité nacional con el Gobierno, "sigue siendo ruinoso salir con el camión a la carretera". Así se lo ha confirmado a Efe el presidente de la Asociación de Empresas de Transportes Río Miño, Diego Arias. "El paro continúa, seguimos igual", ha dicho Arias, quien ha precisado que durante esta jornada siguen "las reuniones con cargadoras" y empresas de "logística" de Lugo para tratar de llegar "a algún acuerdo".