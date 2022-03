El paro de transportistas entra en la tercera semana

El paro indefinido convocado por la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, que afecta a la cadena de suministro, sobre todo en la alimentación, ha entrado este lunes en su tercera semana con menos movilizaciones que en jornadas anteriores, pero seguirá hasta que la Administración dé respuesta a sus demandas, según ha asegurado el presidente de esta plataforma, Manuel Hernández, que espera una nueva llamada de la ministra de Transportes para volver a reunirse.

La plataforma convocante de los paros ha instado a los camioneros y otros conductores profesionales, en un mensaje publicado en redes sociales, a seguir haciendo "visibles" sus protestas cuando, en su opinión, ya se encara "la recta final" del conflicto. La Administración, han dicho, "sí o sí tiene que dar una solución porque tampoco puede aguantar mucho más" en esta situación, en referencia a los problemas de suministro derivados de su movilización.

"No tenemos más remedio que continuar parados si no se atiende a la medida principal", ha dicho Hernández en una entrevista en TVE, después de que la reunión del pasado viernes con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, terminara sin acuerdo, al considerar que las bonificaciones de 20 céntimos por litro para la compra de gasóleo acordadas con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (en el que no están los convocantes de los paros) no solución los problemas del sector.

En concreto, la plataforma convocante de los paros, según ha explicado Hernández, reclama que en la ley de contratos del transporte se articule, "como medida de obligado cumplimiento" que "no se pueda contratar por debajo del coste de explotación". El presidente de la plataforma convocante de los paros, Miguel Hernández, ha dicho que el problema que tienen es que "la posición dominante" que tiene el cargador sobre ellos les "aboca a tener que trabajar a pérdidas" y ahí es donde la administración tiene que arbitrar, legislar" porque hay "grandes empresas que sin camiones comercializan la carga, quedándose con hasta un 50 % del precio del transporte".

El Gobierno insiste en que los acuerdos dan respuesta a los problemas Por su parte, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha insistido este lunes en que las medidas acordadas el pasado jueves dan respuesta a los problemas que denuncia la plataforma, y ha apelado a los transportistas que mantienen las protestas a que "lean el acuerdo" porque en él, ha dicho, "se recogen todas esas reivindicaciones". La ministra ha dicho que van a trabajar "en el desarrollo de los acuerdos", algunos de los cuales "se aprobarán mañana en el Consejo de Ministros. También, ha dicho que el Gobierno se ha "comprometido" con los transportistas en "trabajar en ese texto" normativo para que puedan "trabajar por un precio justo". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado, en el marco del encuentro "Generación de Oportunidades" en Madrid, las medidas acordadas "con las principales asociaciones del sector del transporte". Entre esas medidas, ha dicho, está la aprobación de "una ley que permita a los transportistas trabajar con un precio justo" como ya se hizo con agricultores y ganaderos en la ley de cadena alimentaria. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha dicho que "la práctica totalidad" del sector de los transportistas ya se encuentra plenamente operativo, considera que el acuerdo alcanzado es "muy positivo" y ha expresado su confianza en que "se imponga la "responsabilidad y cuanto antes terminen este tipo de disrupciones que lo que hacen es generar intranquilidad". “Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, sobre el paro de los transportistas: "Creo que ya se tratan de movimientos bastante marginales. La práctica totalidad del sector está plenamente operativo"#Canal24Horas ▶ https://t.co/OXIRLzFzBS pic.twitter.com/4ee22Q44HQ“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) March 28, 2022

Convocadas nuevas movilizaciones con marchas lentas En Madrid, camioneros de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte han vuelto a concentrarse este lunes por cuarta jornada consecutiva en el estadio Wanda Metropolitano y han iniciado después una nueva marcha lenta por la A2 provocando siete kilómetros de retenciones. Uno de los transportistas que se marchan con su camión es Nacho Rodríguez, que ha afirmado en declaraciones recogidas en TVE por Rosa Frasquet, que las medidas acordadas "no cambian los problemas estructurales que tiene el sector", y que no van a permitir que "ningún grupo político capitalice este movimiento social". También se repiten las movilizaciones en Barcelona, donde un grupo de transportistas autónomos que rechazan el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera ha cortado de nuevo la Ronda Litoral de Barcelona. El organizador de la Plataforma en Barcelona, Miguel Ángel Maqueda, ha asegurado a Efe que mantienen la protesta porque ven insuficientes los acuerdos y que continuarán con el paro hasta que se logre un compromiso para "cubrir los costes de explotación" para no tener que trabajar a pérdidas. En Bilbao, piquetes informativos de la plataforma convocante de los paros han increpado esta mañana a los camioneros que acceden al Puerto de Bilbao para trabajar. "Luchamos por todos, también por ti", les han gritado, según recoge Europa Press, para emplazarles a sumarse al paro. "El Gobierno nos quiere dar un parche a tres meses, que pueden ser prorrogables. Es un parche que no nos mejora nada de nada", ha afirmado el portavoz de la plataforma, Jon González García, sobre el compromiso expresado por la ministra de trabajar en el borrador de una ley. Las marchas han vuelto a producirse en Zaragoza, donde unos cincuenta camioneros de la plataforma en defensa del sector del transporte han vuelto a movilizarse, informa Miguel López en 24h de TVE. En Aragón, la otra plataforma de pequeños transportistas y autónomos Tradime sigue parada tras haber decidido este fin de semana que no van a apoyar el acuerdo alcanzado en Madrid.

La principal patronal del sector ve un volumen de camiones "mucho mayor" La principal patronal del transporte de mercancías y otros representantes del sector ya observan que el volumen de camiones que circulan por las carreteras este lunes es "mucho mayor" después del acuerdo alcanzado en la madrugada del viernes con el Gobierno, unas medidas que consideran que "complementan" a las firmadas en diciembre, que ya solucionaban los "problemas" del sector por lo que no ven "ningún motivo para parar". El portavoz de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha advertido que aunque el tráfico ha aumentado, también se están produciendo nuevos piquetes en los que "se están pinchando ruedas". Los piquetes se concentran sobre todo, según la patronal, en Puertollano, algunos puntos del País Vasco y algunos puntos de Asturias. "Parece que se está reanudando la actividad", ha afirmado el presidente de Fenadismer, Julio Villaescusa, que ha explicado como en la última jornada, en el entorno de Madrid se estaba dando ya un 98 % de un día similar, y que por eso, entienden que "en la mayor parte de los lugares de España se está produciendo esa vuelta a la actividad". Mientras, el secretario general de la Federación Gallega de Transporte de Mercancías (Fegatramer), Carlos García Cumplido, opina que "la situación se está normalizando" en el sector, a pesar de que una parte de los transportistas mantienen la convocatoria de paro, que llega este lunes a su décimo quinto día. García Cumplido afirma, según recoge Efe, que "el trabajo empieza a realizarse con normalidad", a pesar de que todavía "hay muchos problemas", porque "se ha roto la cadena logística durante quince días" y ahora "hay empresas en ERTE" o "cerradas". El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha afirmado, por su parte, que actualmente el 95% de los 207.000 autónomos del transporte en España ya está trabajando y ha instado a aquellos que están protestando a que "dejen trabajar a los que quieren trabajar", según recoge Europa Press. La principal agrupación de empresas del sector logístico, Uno Logística, ha observado un aumento de la movilidad de los transportistas en las carreteras durante el pasado fin de semana, tras el acuerdo firmado entre las patronales del transporte y el Gobierno. Su presidente, Francisco Aranda, ha calificado de "importantes y concretas" las medidas firmadas el pasado jueves, según recoge Efe. La situación en las principales lonjas andaluzas es de casi total normalidad este lunes, una jornada sin mercado de pescado como es habitual todos los lunes. En Mercasevilla, según recoge Efe, hay normalidad en el abastecimiento de frutas y hortalizas y en las compras por parte de los comerciantes minoristas. En este mercado han entrado 290 vehículos de mayoristas para el abastecimiento, lo que supone un 9,4 % más que el lunes pasado y un 3,7 % menos que en la misma jornada del año anterior. En el Puerto de València, unos 2.000 camiones permanecen parados desde primera hora de la mañana, según el presidente de la Asociación de Transporte Portuario (Asotranport), Álvaro Ortiz. En Mercavalencia han asegurado que la jornada se está desarrollando "con tranquilidad", sin piquetes ni incidentes, y durante la noche agentes de la Policía han vigilado los accesos.