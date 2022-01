El PP denuncia el reparto ineficaz de los fondos europeos

La vicesecretaria sectorial del PP, Elvira Rodríguez, denuncia que el Gobierno se está equivocando con el reparto de los fondos europeos y que no está contando lo que debería con el criterio de las Comunidades Autónomas. “El dinero es de todos y no es lo que creemos que va a ser más eficaz y eficiente para conseguir los objetivos que nos ha dado Europa”. Dice que su formación no pretender judicializar nada, pero si fiscalizar: “Nosotros creemos que estos fondos, que son de los españoles, son tan importantes que nuestra obligación es encargarnos, hacer o fiscalizar su aplicación”. Rodríguez argumenta también su rechazo a la reforma laboral y niega que la postura del PP haya supuesto una ruptura con la CEOE: “Para que por ser un partido de derechas o centro derecha tenemos que ser un portavoz de los empresarios. Ellos habrán tomado la decisión que tomen pero nosotros creemos que estamos en la posición correcta”. Cree que la reforma debe ser tramitada como proyecto de ley y descarta que la ex ministra Fátima Bañez haya asesorado en esto al presidente de la patronal, Antonio Garamendi. Sobre el dato del IPC publicado hoy dice que hay que trabajar para que el problema actual no se convierta en estructural: “Aunque es un problema internacional, nosotros lo tenemos más agudizado (…) El crecimiento en España no está resuelto y sigue teniendo campos oscuros”.

