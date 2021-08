El PP pide a Sánchez que «dé la cara» ante la subida de la luz

El vicesecretario general del Partido Popular (PP), Pablo Montesinos, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé «la cara» ante la subida «escandalosa» del precio de la luz, que este miércoles alcanza un nuevo máximo histórico por tercer día consecutivo.

«Hoy reaparece el jefe de Gobierno en un acto en Canarias. Esperamos que no solo veamos a Pedro Sánchez por plasma, que no solo tengamos una foto. Debe de dar la cara ante todos los españoles, comparecer públicamente y plantear un plan de choque contra la escandalosa subida de la luz. Es su obligación», ha defendido Montesinos.

El precio medio de la luz se sitúa este miércoles en los 113,99 euros el megavatio hora (MWh) superando así el récord alcanzado un día antes, cuando se situaba en 111,88 euros.

El precio se ha triplicado respecto a hace un año

La situación es radicalmente opuesta hace un año en la misma fecha, cuando el precio medio de la luz era de 39,3 euros. Entre un año y otro el precio ha subido un 190%, o lo que es lo mismo, el precio casi se ha triplicado.

Las declaraciones de Montesinos se han producido en una entrevista realizada en Antena 3, donde el dirigente ‘popular’ ha aprovechado para señalar que muchos españoles se están preguntando «para qué sirve el Gobierno más caro de la democracia», si ante un problema «enorme» como es el de la luz, el presidente «mira para otro lado».

«Y si no sabe o no quiere responder a esta crisis, lo que tiene que hacer es convocar elecciones anticipadas ya y dar paso a quien sí tiene un plan de choque contra la subida de la luz. La respuesta del Gobierno no puede ser insultar al PP y echar la culpa a Europa», ha denunciado.

Montesinos ha subrayado que el PP presentó el pasado mes de abril una proposición no de ley con un paquete de medidas que incluía bajada de impuestos, la eliminación de otros y un plan para que las familias solo paguen el coste real de la energía que consumen.

En relación con una bajada de impuestos, el pasado mes de junio el Gobierno anunció una bajada del IVA del 21 al 10% para aquellos consumidores vulnerables independientemente de lo que tengan contratado y los precios del mercado.