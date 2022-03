El PP se abre a fijar el precio máximo de la luz

La coordinadora del PP hasta el congreso de abril y portavoz parlamentaria de la formación en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado que aunque en el Partido Popular "no son favorables al intervencionismo" del mercado eléctrico, dadas el "momento excepcional" que se vive, consideran que hay que "tomar medidas" ante el precio final que el consumidor tiene que pagar en las facturas.

En una entrevista en Las Mañanas de RNE, ha contestado así al ser preguntada sobre la propuesta que los Gobiernos de España y Portugal tienen prevista presentar al resto de socios europeos para limitar el precio del megavatio hora MWh en el mercado mayorista a 180 euros. "No somos favorables al intervencionismo, pero estamos en un momento excepcional, por lo que se requieren medidas excepcionales", ha sostenido.

A su juicio, la inacción del Gobierno hasta ahora está provocando "un malestar social" en las calles y ha recordado que otros países ya han tomado medias al respecto. Por eso, ha instado a que se tomen medidas "ya" con "urgencia". "Se tenían que haber producido ya, el Gobierno no está ejerciendo la responsabilidad y está con esa pasividad generando más problemas", ha enfatizado.

Asegura que el PP apoyaría las "medidas urgentes"

Además, Gamarra ha subrayado que para tomar las medidas urgentes que se precisan en estos momentos, "podría tener el consenso de la oposición", por lo que ha insistido en que "no hay por qué posponer todo al día 29 de marzo". "La gente no aguanta más, no se puede permitir esta pasividad del gobierno. Hay familias que no van a poder llegar a final de mes", ha afirmado.

Así, ha afeado al Ejecutivo de Sánchez el "no tener ningún problema" para aprobar medidas por Real Decreto y cambiarlas una semana después, y en cambio, ha lamentado que ahora no haga nada ante la subida de los precios de la energía.

Asimismo, la dirigente del PP ha recalcado que han puesto encima de la mesa medidas para paliar esta subida de los precios, mientras que "el Gobierno ninguna". Y también ha aclarado que su propuesta "no obstaculiza" que "puedan analizarse" otras propuestas y que les puedan parecer correctas.