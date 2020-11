El PP, sobre los PGE: «Si Sánchez no sube impuestos, facilitará el entendimiento»

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha impuesto dos condiciones para negociar con el Gobierno los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El primero, es que el Ejecutivo no suba los impuestos, y «otra línea roja es salvar a los autónomos«.

En una entrevista en La hora de la 1, Maroto ha dicho que «no es verdad» que el Gobierno vaya a subir los impuestos «a los ricos» que tengan una renta superior a 300.000 euros. «Van a subirlos a todo aquel que hace una aportación a un fondo de pensiones», ha asegurado, afirmando que son 7,5 millones los que están en esta situación.

«Todos aquellos que tengan un seguro de vehículos o de vivienda, van a pagar más, el que beba Fanta va a pagar más», ha proseguido, recordando que el Ejecutivo prevé subir las tasas impositivas a las bebidas azucaradas, a los planes de pensiones privados y a las primas de seguros.

«Si Sánchez levanta la línea roja para no subir los impuestos, estará facilitando el entendimiento. Si no, no hay posibilidad de acuerdo presupuestario», ha añadido Maroto, quien ha incidido que la «otra línea roja» es «salvar» a los autónomos. «Hay gente que está al límite de sus posibilidades, y eso no es el Íbex, son asociaciones como ATA a la que dejan de lado cuando (el Gobierno) se reúne con los agentes económicos».

Precisamente, este jueves el Ejecutivo ha iniciado la ronda de contactos con las distintas formaciones políticas para negociar los Presupuestos, que prevé aprobar en el Congreso en enero.

Respecto a la situación de la pandemia, Maroto ha criticado la «torpeza» del decreto de nueva normalidad del Gobierno. «Resulta que, si las comunidades necesitan confinamientos en las casas, este decreto no vale».

En este sentido, ha insistido en que el estado de alarma debería durar ocho semanas «necesarias» para cambiar la Ley General de Salud de 1984 para poder gestionar la pandemia por medio de leyes ordinarias y sin estado de alarma.

Sobre la gestión de la pandemia, Maroto ha insistido en alabar la de la Comunidad de Madrid: «Todos los que se llenaron la boca para criticar al Gobierno madrileño hoy se tienen que comer sus palabras porque es la comunidad que mejor evoluciona». La incidencia acumulada, que se acercó a los 800 casos por 100.000 habitantes a finales de septiembre, se encuentra ahora en 369.

Renovación del CGPJ y ley trans Otra de las cuestiones sobre las que el Gobierno insta a negociar al PP es la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En este sentido, Maroto ha afirmado: «Pensamos que los jueces deben elegir a los jueces». «Si eso es lo que piensa el Gobierno, habrá entendimiento en unas horas», ha añadido. Donde no secunda de ninguna forma el PP al Gobierno es en la nueva ley trans que está impulsando Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero y que Maroto ha calificado de «barbaridad». Con esta ley, las personas podrán hacer un cambio registral de sexo sin la necesidad de un tratamiento ni informe médico y, en caso de menores, sin necesidad del consentimiento de los progenitores o tutores. «Lo que propone es que cualquier persona pueda aplicarse un cambio de género sin apoyo ni consentimiento de los padres, sin ningún informe médico», ha afirmado Maroto, criticando que, de estar en vigor, «ahora cualquiera podría decir que quiere un cambio y se haría de forma inmediata».