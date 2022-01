El precio de la energía no se contendrá en 2022, según los indicadores actuales. En RNE hemos hablado con Eva Sola, propietaria del Horno Escosura en Zaragoza. Nos cuenta que en su última factura el precio se ha triplicado con respecto a lo habitual y que ahora algunas de las horas nocturnas son las más caras del día. Añade que, aunque han subido los precios, no han podido amortizar ni una quinta parte de los incrementos. Jorge Fabra, presidente de ‘Economistas Frente a la Crisis’, expresidente de Red Eléctrica y ex consejero de la Comisión Nacional de la Energía, llama la atención sobre este caso y concluye que las consecuencias puedes ser muy malas: “Estamos en un proceso peligroso para la economía”. Cree que las medidas que se han tomado hasta ahora solo ocultan el problema y que hay que tomar medidas que realmente bajen el precio de la energía, no que trasladen a otros sitios dónde se pagan: “Deberían eliminar la retribución de las centrales nucleares”. Sobre la decisión del Gobierno de no considerar verdes el gas y la energía nuclear, Fabra cree que es adecuado: “La nuclear no es sostenible y la de las centrales de gas tampoco. Tenemos que ir desarrollando las inversiones en energías renovables”.

