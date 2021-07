El precio de la luz en julio es el más caro de la historia

El precio la electricidad en el mercado mayorista registra una media de 92,42 euros por megavatio hora (MWh) en julio, que cierra así como el mes más caro de la historia, con un incremento del 12 % respecto a junio y casi triplica el precio de julio del año pasado, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

En concreto, el precio de la luz en este mes, que llegó a un máximo histórico diario -el pasado 21 julio con 106,57 euros/MWh- supera los 83,3 euros/MWh de junio y casi multiplica por tres los 34,64 euros/MWh de hace un año.

En concreto, para este sábado, el último día de julio, como es habitual en los fines de semana baja la demanda y el precio medio diario hasta 61,09 euros/MWh, con un mínimo de 2,67 euros/MWh de 17 a 18 horas y un máximo de 76,55 euros/MWh de 23 a 24 horas.

En estos niveles, la OCU estima que la factura media de la luz de un hogar con tarifa regulada (PVPC) -con 4,6 kilovatios (kW) de potencia y un consumo mensual de 292 kWh- se elevará hasta unos 72,5 euros al mes, lo que representa un 5,4 % más respecto a junio (68,80 euros) y un 17 % más interanual (55,70 euros).

El 88 % del consumo eléctrico de España no está expuesto a la volatilidad del precio del mercado spot, al tener contratos con precios fijos, y solo se exponen a esta fluctuación los clientes acogidos al PVPC.

También la consejera delegada de Iberdrola en España, Ángeles Santamaría, decía en una entrevista a un diario económico que « nuestra tarifa regulada es única en Europa y no nos trae nada bueno «.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, decía esta semana que «la principal diferencia entre España y el resto de países es la tarifa regulada, que está indexada al precio del mercado» y que hace que «los consumidores domésticos no están protegidos de la volatilidad » de los precios en el mercado mayorista.

Altos precios del gas y las emisiones de CO 2

Tras las subidas de la luz, están los altos precios del gas en los mercados internacionales y de los derechos de emisiones de CO 2 , que durante este año marcan mes a mes máximos históricos.

Los ciclos combinados de gas, en ausencia de renovables, son los que suelen marcar los precios en un mercado marginalista, en el que la última central que casa precio en cada hora, la más cara, fija el precio que cobran todas.