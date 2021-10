El sector inmobiliario contra la ley de vivienda – RTVE.es

El sector inmobiliario carga sin fisuras contra la nueva ley de vivienda, pactada por los socios de Gobierno: las medidas son “irrealizables” y resulta “injusto” que se considere grandes tenedores a las empresas con más de 10 propiedades. “Estamos muy preocupados, porque todo esto solo está generando mayor confusión en un mercado que ya está muy desequilibrado”, afirma José María Alfaro, Coordinador General de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), en una conversación con RTVE.es.

“Tenemos que crear más oferta y no cambiar las normas del juego, donde unos participantes han invertido y quieren obtener unas rentabilidades”, agrega Antonio Segura, presidente de Alianza Sevilla, la agrupación de inmobiliarias de la capital andaluza. Para otros, la ley atenta contra “los principio básicos de la propiedad y los derechos que tiene cada propietario de hacer lo que quiera con su piso”, en palabras de Lorena Sagarra, de API Fincas Ideal en Zaragoza, en declaraciones a TVE.

Mucha demanda, poca oferta

El presidente de la FAI, José María Alfaro, ubica el origen del problema en el “desequilibrio” entre oferta y demanda en las grandes ciudades: mucha gente busca piso y pocos ponen el suyo en alquiler. La situación empeoró con la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos que limitó las garantías y fianzas exigibles a los inquilinos, según el sector.

“Los propietarios se ven abocados a no poner la vivienda en alquiler, a ponerla en venta o ser muchísimo más selectivo con los inquilinos”, asegura, lamentando los plazos que exige la ley española para desahuciar en caso de morosidad o impago. “Nos interesan mercados estables y equilibrados (…) No buscamos mercados en los que tengas que decir que no a 9 personas y elegir a una. Es muy doloroso”.