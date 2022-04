Elon Musk, el cofundador de Tesla, declina formar parte del consejo de Twitter

Elon Musk ha decidido no formar parte del consejo de administración de Twitter, compañía en la que el empresario es el principal accionista con una participación del 9,2%, según ha confirmado Parag Agrawal, consejero delegado de Twitter.

"Elon Musk ha decidido no unirse a nuestra junta", ha anunciado Agrawal, una semana después de que la compañía ofreciese al cofundador de Tesla un asiento en el consejo de la multinacional propietaria de la red social homónima.

"Siempre hemos valorado y siempre valoraremos la opinión de nuestros accionistas estén o no en el consejo. Elon es nuestro mayor accionista y seguiremos abiertos a su opinión", ha añadido el máximo ejecutivo de Twitter.

“Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk“

— Parag Agrawal (@paraga) April 11, 2022