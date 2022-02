Entrega 600.000 firmas por un trato «más humano» en los bancos

Carlos San Juan, el hombre de 78 años que reclama un «trato más humano» por parte de los bancos, ha realizado la entrega simbólica de las 600.000 firmas recogidas en la campaña Soy mayor, no idiota, a través de la plataforma change.org, entre otras.

El impulsor de la iniciativa ha agradecido la respuesta que ha obtenido por parte de la sociedad pero ha pedido a los bancos y a los políticos «medidas urgentes» y no «invitaciones» llenas de «paternalismo». Argumenta que la digitalización deja atrás a las personas más vulnerables y solicita atención presencial en las sucursales bancarias.

«Esto va a ser una tarea dura«, ha reconocido a la entrada del Ministerio de Economía antes de registrar las firmas y reunirse con el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo. Una de sus principales reivindicaciones es acabar con las colas en las oficinas bancarias, que se forman al reducir el horario para hacer operaciones en las ventanillas.

Ha asegurado que él no se cansará, pero ha demandado a los medios seguir «siendo noticiable» y tratar esta campaña con «empatía» y «humanidad», así como ha instado a la sociedad a seguir apoyándola: « Si llegamos al millón de firmas muy bien, y si llegamos a los dos millones mejor «.

En el caso de que la banca no atienda sus reivindicaciones, solicita a los poderes públicos que arbitren otros sistemas para que las personas mayores puedan cobrar sus pensiones y no dependan del sector financiero. También tiene previsto reunirse con responsables del Banco de España.

Respuesta de la banca a fin de mes

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha reconocido que «las personas mayores, incluso en el ámbito urbano, no están teniendo el servicio que merecen» por parte de los bancos y ha «confiado» en que a finales de mes éstos ofrezcan un catálogo «eficiente» de medidas que fomenten la inclusión financiera de todos.

La ministra se ha encontrado con San Juan en el patio exterior del Ministerio -y ante los medios pendientes del médico jubilado- ha señalado que «inmediatamente, nos hemos puesto al habla con el sector financiero» para atender la situación, ya que «es una prioridad para nosotros acompañar, apoyar a las personas más vulnerables y, especialmente, a los más mayores«.`

14 horas – Calviño presentará medidas para que las personas mayores tengan mejor atención en los bancos – Escuchar ahora

Los bancos deben «garantizar un trato personalizado: que ustedes se sientan bien tratados, queridos, respetados. Eso está clarísimo y la sensibilidad es total», ha asegurado Calviño que confía en que «de aquí a final de mes» los bancos «nos traigan unas buenas propuestas, que sean medidas eficaces, que no sean maquillaje ni apariencias».

En su opinión, aquellos bancos que favorezcan la inclusión financiera de toda la población «tendrán un plus reputacional». «La digitalización tiene que ser un proceso humanista que ponga a las personas en el centro y no puede dejar fuera a una parte de la sociedad», ha dicho la vicepresidenta. «Estamos empeñados en que así sea», porque «no seríamos una sociedad fuerte y en la que merezca la pena vivir si no acompañamos y queremos a nuestros mayores».