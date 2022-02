ERC mantiene su ‘no’ a la reforma laboral: «Solo gusta a Cs»

ERC sigue en el ‘no’ a la reforma laboral del Gobierno un día antes de que se vote en el Congreso. Su portavoz, Gabriel Rufián, ha dicho que «solo gusta a Ciudadanos», partido que ya ha dicho que votará a favor si no se cambia «una coma», y ha negado que el Gobierno esté negociando con los republicanos, como asegura la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. A su juicio, el Gobierno «se ha pasado de frenada» al pensar que la reforma sería «un trágala».

«Después de jurar que iban a derogar la reforma laboral, no se puede llegar aquí y decir que son lentejas e ignorar al legislativo y a los grupos que le han dado apoyo durante mucho tiempo», se ha quejado Rufián en los pasillos del Congreso, insistiendo en sus críticas a Díaz y al Gobierno por creer que ERC iba a firmar «como si fueran las tablas de Moisés».

Según ha explicado Rufián en los pasillos del Congreso, ERC estará receptivo hasta el último momento (la votación será sobre las tres de la tarde), pero «para escuchar tienen que hablar», negando que Trabajo esté hablando con ellos en estas últimas horas.

Responde a Díaz, que les insta a «negociar en serio»

Ha respondido con todo ello a Díaz, que este miércoles ha instado a ERC a negociar «con seriedad» porque «hay tiempo» y ha desvelado que el Gobierno sí les ha presentado propuestas, respetando el acuerdo del Diálogo Social, que los republicanos no han sido respondido. «Como saben este Gobierno no se levanta nunca de una mesa. Hay tiempo y el tiempo no es una excusa», ha dicho.

Rufián también ha dicho que, si no sale adelante este jueves, los republicanos no se sentirán culpables. Ha respondido también así a Díaz, que ha advertido a los partidos que voten en contra tendrán que explicar a los trabajadores por qué el viernes «se levantan con menos derechos laborales de los que ya tienen».

ERC no contempla ni una abstención para salvar el decreto mientras no se derogue la reforma del PP «que precarizó a toda una generación» y, por tanto, ha recalcado que «ERC no pacta ni vota trágalas».

Ha insistido en que hay una mayoría necesaria para dejar sin efecto la reforma de 2012 y no la quieren utilizar, ha reprochado Rufián, que no se plantea cambiar de opinión ni en el caso de que el Gobierno no consiguiera la mayoría suficiente, que a día de hoy, se está complicando.

ERC no mueve su posición tampoco después de que Unidas Podemos les haya pedido «responsabilidad» y les haya advertido de que, si vota en contra, cometerá «el mayor error de la legislatura». Así lo ha dicho el presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, en una entrevista en RNE: «No solo está en juego la reforma laboral, sino también el bloque de la investidura, por eso, pedimos responsabilidad».