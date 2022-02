ERC votará ‘no’ a la reforma laboral y denuncia «presión»

ERC ha dado un rotundo ‘no’ a la reforma laboral del Gobierno y ha acusado al Ejecutivo de “mentir” e “intentar estafar” a los ciudadanos con una norma que “no es la que prometieron”. Pero sobre todo, ha criticado que “no ha sido un proceso de negociación sino de presión” a su formación para acatar este real decreto ley que se convalida este jueves en el Congreso y ha avisado: «Esquerra no funciona bajo amenaza».

El portavoz republicano, Gabriel Rufián, ha dicho en el debate de la reforma laboral en el Congreso “respetar enormemente” el diálogo social (teniendo en cuenta que esta ley ha sido pactada por el Ejecutivo, la patronal y los sindicatos) pero ha recordado que las leyes “se hacen en el Congreso, guste más o menos”. Por eso, ha criticado que el Gobierno haya ido al Parlamento “diciendo esto es lo que hay y no se toca porque se ha pactado fuera”, y se ha dirigido al Ejecutivo: “Tú no te crees que el Congreso es la soberanía popular sino un notario que sella acuerdos de fuera”, algo que a su juicio “sienta un peligrosísimo precedente”.

Rufián ha insistido en que esta “no es la reforma laboral que prometieron” desde PSOE y Unidas Podemos (ambas formaciones se comprometieron en el pasado derogar la reforma del PP de 2012). Porque, entre otras cosas, no recupera “los salarios de tramitación” que el empresario debe pagar al trabajador hasta que se resuelve su despido. Por eso, ha asegurado que Esquerra “no está pidiendo” al Ejecutivo que cumpla con el programa electoral republicano sino “que cumpla sus promesas y con su propio programa electoral”.

“Esto es el retoque de la reforma laboral que te prometieron que no harían y que nadie te diga que, si esto no se vota es que vuelve la reforma del PP”, ha dicho dirigiéndose a la ciudadanía. “Porque si vendes a alguien una moto y acaba siendo una bici y dices que al menos tiene ruedas, le estás mintiendo e intentando estafar”.

Además, ha criticado que esta es una reforma que “gusta” a la CEOE, al Banco Santander y a Ciudadanos: “La dura verdad es que esta reforma es exactamente la que hubiera firmado, negociado y votado (el exlíder de Cs) Albert Rivera de haber sido vicepresidente” del Gobierno. En este sentido, previamente en los pasillos del Congreso, Rufián ha vuelto a manifestar su malestar con los apoyos a esta norma: «Dime quién te vota y te diré quién eres», en referencia al apoyo de Ciudadanos.

“Mañana no se acaba el mundo y tendremos que seguir hablando”

La reforma laboral ha dejado tocada y dividida a la mayoría de la investidura, ya que no solo Esquerra, sino otros socios clave del Ejecutivo de coalición como el PNV y EH-Bildu votarán en contra. No obstante, el Gobierno se asegura una mayoría de 176 ‘síes’ gracias al voto favorable de Ciudadanos, el PDeCat, Más País, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Teruel Existe, el PRC y la Unión del Pueblo Navarro (UPN), cuyos diputados mantendrán la disciplina de voto pese a no estar de acuerdo con la decisión tomada por la dirección del partido.

Aun así, Rufián ha dicho que “mañana no se acaba el mundo” por el resultado de esta votación, como “algunos creen”. “No, mañana tendremos que seguir hablando porque somos muy conscientes de la alternativa”, ha puntualizado. En la misma línea, fuentes de Moncloa han señalado a RTVE que, a pesar de estas discrepancias, mañana seguirán «como siempre». «Quedan dos años, hay mucho por hacer, y esto no quiebra nada la relación con los socios», han insistido.