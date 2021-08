Escrivá apoya el impuesto que planteó Puig para Madrid: «Tiene mucho recorrido»

Las críticas hacia la Comunidad de Madrid por parte del ministro de Seguridad Social han continuado por el ingreso mínimo vital. Según Escrivá, el gobierno madrileño se ha ahorrado en torno a 75 millones de euros con la introducción de este mecanismo de protección y «probablemente» llegue a 150 millones este año. Y es que, en su opinión, «desde el primer momento ha mostrado muy poco interés en las políticas sociales» que complementen esta prestación.

«Más bien lo han utilizado para ahorrar«, ha dicho el ministro, quien ya mantuvo este miércoles una discusión en Twitter con el portavoz de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, para negarle que el gobierno regional no haya recibido el listado de familias beneficiarias del IMV.

“Previsible final: La CM no quiere dar ayuda de comedor a los beneficiarios del IMV. No les basta que lo sean (!!) Resulta que necesitan su renta y, en lugar de pedírsela a las familias, lo reclaman a quien no tiene esos datos y aunque los tuviera por privacidad no podría darlos. https://t.co/iA3yn7YstK“

— José Luis Escrivá (@joseluisescriva) August 4, 2021