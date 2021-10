España presiona en la UE para contener el precio de la luz

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) debaten en el seno del Consejo Europeo, que se celebra este jueves y viernes en Bruselas, la escalada del precio de la luz, un asunto que preocupa especialmente a España, donde la electricidad bate a diario un récord tras otro. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que considera que la actuación hasta ahora de la Comisión ha sido insuficiente, ha reclamado ante los Veintisiete una respuesta común y más ambiciosa, confiando en conseguir al menos una mayor sensibilidad de los Estados miembros sobre este asunto, aunque todas las miradas están puestas en las posibles represalias que la UE podría tomar ante el desafío legal de Polonia.

Y es que, a pesar de que no está en el orden del día, varios líderes europeos han puesto sobre la mesa de esta primera jornada de cumbre europea la disputa legal abierta con Polonia, tras negar la preeminencia del derecho europeo sobre el nacional, quebrantando así uno de los pilares fundacionales de la Unión Europa. El asunto no parece tener una fácil solución, ya que hay posturas muy diferentes entre los Estados miembros.

En la cumbre también se hablará de la vacunación ante la pandemia de coronavirus, de inmigración y digitalización, y de una despedida: la de la canciller de Alemania, Angela Merkel, que asiste previsiblemente al que será su último Consejo Europeo después de haberse sentado en más de un centenar de ellos. Los líderes se han hecho una foto para conmemorarlo.

La delegación española cuenta en esta batalla con el apoyo de Francia o Grecia, que también han reclamado una respuesta conjunta firme, así como con República Checa, Rumanía o Polonia, que también han expresado su preocupación. En cambio, otros socios del bloque como Alemania, Países Bajos o los nórdicos defienden que el incremento de los precios energéticos tiene carácter temporal, por lo que no es necesario sobreactuar con medidas más allá de la normativa vigente, como ayudas directas a hogares y empresas más vulnerables o reducir impuestos de la factura.

Sin embargo, para España, la respuesta europea es insuficiente. Por este motivo, el presidente del Gobierno se ha mostrado «muy firme» ante los socios comunitarios, señalan fuentes del Consejo, recalcando la necesidad de actuar de manera muy urgente a corto plazo , que se especifiquen algunas medidas más concretas, que se tenga en cuenta a los países más afectados -como es el caso de España- y que el debate continúe y no acabe con este Consejo.

La reunión ha comenzado a las 15:00 horas y los Estados miembros acaban de posponer el debate sobre el primer punto del día, al no alcanzar un acuerdo tras más de cinco horas de diálogo: los altos precios de la energía, con el documento de la Comisión Europea sobre medidas a corto plazo como base de referencia. Bruselas, en concreto, pidió priorizar ayudas directas a hogares y empresas o recortes de tasas e impuestos que representan aproximadamente un tercio de la factura de la electricidad.

Así, Sánchez ha subrayado la necesidad de actuar en tres ejes: la formación del precio de la electricidad, «que ahora está siendo distorsionado por la evolución del precio del gas»; la compra conjunta, para elevar el «poder de negociación de los estados miembros»; y la vigilancia de «la evolución de la especulación» de los derechos de emisión. Y ha dicho que no cejará en el empeño de encontrar soluciones conjuntas, además de las adoptadas ya en el ámbito nacional.

El pulso de Polonia al derecho comunitario

Mientras los líderes se ponen de acuerdo para elaborar unas conclusiones que contenten a todos sobre los altos precios de la electricidad, el Consejo ha pasado a debatir el asunto de Polonia que, aunque no estaba en el orden del día, varios países han considerado que era prioritario que estuviese sobre la mesa. Fuentes del Consejo señalan que el debate está siendo «sereno» y que los Estados apoyan el diálogo, pero también la necesidad de usar los mecanismos existentes para garantizar que se cumpla la ley.

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha explicado su postura y el húngaro, Viktor Orbán, ha salido en su defensa. Al entrar, Morawiecki ha dicho que Polonia es el mejor país de Europa y que sería ridículo ponerle sanciones. Entre el resto de líderes, todos reconocen la supremacía de la ley europea, pero tienen distintas formas de afrontar este problema. Y es que mientras la Comisión examina opciones legales, otros países como los tres del Benelux presionan para que Bruselas congele el desembolso de fondos europeos. Merkel, por su parte, ha destacado que entrar en una batalla legal no tiene sentido y ha apostado por una solución política.

No obstante, no se esperan conclusiones formales del encuentro de este jueves sobre este asunto, ya que previamente se acordó esperar a la decisión de la justicia europea y eso todavía no ha ocurrido.

El desafío legal de Polonia a la UE divide a los Estados miembros

Precisamente Sánchez ha mantenido esta mañana una reunión con el primer ministro polaco. Según ha destacado, Polonia es «un gran país» de la UE que debe liderar junto con otros el proyecto de integración comunitaria, pero que ha de entender que la Unión Europea es «la guardiana de los tratados». Así, desde el respaldo a la Comisión, Sánchez ha dicho que trasladó a su homólogo la necesidad de encontrar una vía constructiva, de diálogo, que permita una solución ante una situación que reconoció «compleja y difícil».