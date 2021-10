Garamendi dice que le «interesa» lo que diga Calviño de la reforma laboral

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dicho que sigue “negociando y trabajando” en materia de la reforma laboral con el Gobierno, que “es uno, no dos ni tres”, y que le “interesa” lo que pueda decir el ministerio de Economía que dirige Nadia Calviño a este respecto.

Garamendi se ha pronunciado así a la entrada de un desayuno informativo sobre las discrepancias en el seno del Ejecutivo por la reforma laboral, cuyos trabajos liderará la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Yolanda Díaz. Sin embargo, Unidas Podemos rechaza de lleno que en esos trabajos esté la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, pese a que el PSOE insiste en que debe haber coordinación con éste y otros ministerios.

Respecto a estas diferencias en la coalición, Garamendi ha dicho que “ellos sabrán” y “darán las explicaciones” y ha reivindicado el “derecho” de la patronal a “opinar” y expresar sus planteamientos.

“A mí sí me interesa no solo lo que diga el Ministerio de Empleo, sino también la Comisión Europea, el FMI, la OCDE, el Banco de España y me interesa también, como no podía ser de otra manera, lo que diga el Ministerio de Economía, el de Educación, etc”, ha sentenciado, y ha recordado que cuando se negociaron los ERTE, aunque lideró Trabajo la mesa de negociación, también estuvieron los ministerios de Seguridad Social, Economía y Hacienda.

De cualquier forma, ha recalcado que, si se quiere que la negociación «llegue a buen puerto», lo importante es «la discreción»: «Llevar al debate público una coma no es la mejor opción».

También ha sido preguntado por la división entre PSOE y Unidas Podemos respecto a que los primeros apuestan por “modernizar” el marco de las relaciones laborales y los segundos por “derogar” la reforma del PP de 2012. “Todo lo que sea mejorar las cosas estamos dispuestos a hablar y por tanto no voy a entrar en el juego político”, ha dicho. Sí se ha mostrado a favor de que se planteen mejoras “en la línea de lo que dice Europa”.

Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso – Raquel Sánchez: «Nos gustaría que la reforma laboral cuente con el apoyo de los empresarios» – Escuchar ahora

También se ha pronunciado este miércoles, respecto a la reforma laboral, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. En una entrevista en RNE, ha asegurado que la reforma estará lista antes de que acabe el año, ha insistido en que es normal que participen en ella varios ministerios y ha subrayado que el objetivo del Gobierno es que el acuerdo cuente con los máximos apoyos posibles: “Nuestra intención es que cuente con el máximo consenso y apoyo social y que cuente también con el apoyo de los empresarios”.