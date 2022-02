Guerra Ucrania: el rublo sufre una caída histórica de casi un 30%

Por su parte, Canadá también ha prohibido este lunes a sus instituciones financieras que realicen "transacciones" con el Banco de Rusia para evitar que pueda utilizar sus reservas de divisas internacionales y limitar la capacidad de Moscú para financiar la invasión de Ucrania.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció en Twitter que la prohibición está en vigor "de forma inmediata" y que Canadá ha tomado la decisión "en coordinación" con el resto de países del G7. Además, Canadá h aimpuesto la congelación de activos y la prohibición de realizar operaciones con fondos soberanos de inversión rusos.

“Effective immediately, all Canadian financial institutions are prohibited from engaging in transactions with the Russian Central Bank – eliminating its ability to deploy Russia’s international currency reserves and further restricting Putin’s ability to finance his war of choice.“

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 28, 2022