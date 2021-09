Iberdrola y Endesa urgen al Gobierno reformar la tarifa regulada de la luz

Las dos eléctricas más grandes de España, Endesa e Iberdrola, han reclamado este miércoles al Gobierno que modifique la tarifa regulada de la luz para que esta deje de depender de la evolución del mercado mayorista eléctrico (‘pool’), que este jueves marcará su décimo máximo histórico en tan solo un mes. Se trata de una petición a la que abren la puerta desde el ala socialista del Ejecutivo, pero que no cuenta con el visto bueno de Unidas Podemos.

Durante su intervención en un foro energético organizado por El Economista, la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, ha subrayado que llevan advirtiendo de la necesidad de revisar el diseño de la tarifa regulada desde su creación y que ahora es «urgente» hacerlo. En este sentido, ha explicado que mientras en Portugal, que comparte ‘pool’ con España, los consumidores no se han enterado de estos máximos porque su tarifa regulada se fija anualmente en función de los mercados de futuro y las estimaciones del regulador, en España copan titulares.

En la misma línea, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha pedido que se desligue la tarifa regulada del ‘pool’, como ocurre en el resto de Europa. «Sólo tenemos nosotros PVPC«, ha dicho el ejecutivo, quien ha afirmado que espera y desea que el Gobierno tome medidas para rebajar el precio de la luz sin hacer «barbaridades».

Precisamente la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, anticipó la pasada semana que el Gobierno realizará cambios en la tarifa regulada PVPC para tratar de estabilizar la factura de la luz. «Somos sensibles a una demanda planteada por las asociaciones de consumidores, que es regular la tarifa del PVPC, reduciendo su volatilidad para mantenernos en una horquilla de precios más estables», destacó la vicepresidenta, para después añadir: «Estamos abiertos a hacerlo porque creemos que es una petición que merece todo el respeto».

La propuesta, no obstante, fue criticada por el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, quien a través de su cuenta de Twitter acusó a la ministra de alinearse «con el oligopolio eléctrico». «Nunca dicen ‘bajar’, dicen ‘estabilizar’. Por supuesto, se puede estabilizar en precios altos», apostilló.

Las eléctricas también reclaman una bajada de impuestos

Tanto para Iberdrola como para Endesa la solución pasa también por rebajar la fiscalidad que grava el recibo de la luz, y que en España es una de las más altas de Europa. «Hay que bajar los impuestos porque tenemos muchos», ha destacado Bogas.

Santamaría, además, ha pedido que toda medida que se tome para atajar los altos precios respete la normativa vigente. «Cualquier modificación regulatoria debe estar encuadrada dentro del buen hacer y la seguridad jurídica porque nos jugamos mucho» de cara a las necesidades masivas de inversión para alcanzar los objetivos en transición, ha advertido Santamaría, quien ha pedido por ello proteger «la buena imagen del país».

Y, sobre las centrales nucleares, cuya retribución será recordada de salir adelante el proyecto de ley llevado por el Gobierno al Congreso, Santamaría ha asegurado que estas plantas llevan cuatro años produciendo a pérdidas porque han tenido que asumir numerosas cargas fiscales. «Esta situación es insostenible. Estamos completamente abiertos a explicar todos los costes que soportan y se busquen soluciones conjuntas», ha dicho la directiva, que ha señalado que aunque mantienen su compromiso de cierre paulatino de estas centrales a 2035 no se les puede obligar a producir a pérdidas.

En cuanto a la posibilidad de sacar del mercado a las centrales hidroeléctricas y nucleares, Bogas señalado que, aunque Europa no lo permitirá, lo apoya porque eso permitiría que se viera «clarísimamente» el precio al que se deben retribuir y dejar de hablar de «beneficios caídos del cielo». «Estos debates me aburren en el sentido de que parece que estamos buscando culpables, cuando lo que tenemos es que buscar soluciones», ha añadido el máximo ejecutivo de Endesa, tras cargar contra la millonarias primas que se dieron a las primeras renovables (por las que se pagarán 250.000 millones en 25 años, según sus cálculos).

En cuanto a la centrales nucleares, ha asegurado que no tiene sentido apagarlas antes de 2035 porque juegan un papel muy relevante en la transición, a lo que ha añadido que no cree que una empresa pública las fuera a gestionar mejor que una privada. «No se pueden hacer barbaridades, hay que retribuir las cosas de forma razonable y punto», ha sentenciado.