Impuesto municipal de plusvalías: Claves sobre su anulación

El impuesto municipal de plusvalía ha sido anulado por el Tribunal Constitucional y ya no habrá que pagarlo cuando se venda, se done o se herede un inmueble o un terreno. Una decisión que supone un recorte a la recaudación de los ayuntamientos que obtienen por este tributo entre el 2 % y el 6 % de sus ingresos.

El fallo no tiene efectos retroactivos con lo que se cierra la puerta a las reclamaciones masivas, según los expertos consultados por RTVE, el socio del bufete Ático Jurídico, José María Salcedo, y el presidente del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, Carlos Cruzado.

Con un método objetivo, que aplica al valor catastral un coeficiente máximo de revalorización, en función del número de años que se ha poseído el bien inmueble, para obtener la base imponible. Salcedo apunta que este sistema de cálculo « no tiene en cuenta si ha habido aumento de valor » y se cobra «con independencia de la ganancia real», por eso lo anula el tribunal de garantías constitucionales.

¿Qué ha anulado el Tribunal Constitucional?

El fallo considera inconstitucionales distintos apartados del artículo 107 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece la base imponible de este impuesto. En concreto, que se use el valor catastral determinado a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y se multiplique por el coeficiente de revalorización. La sentencia matiza que «aunque la cuota no sea superior a la plusvalía realmente obtenida, sí resulta excesiva o exagerada y podría lesionar el principio de no confiscatoriedad«