Intervenir los precios de la energía: ¿una medida compatible con la UE?

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con Ione Belarra al frente, y el de Consumo, que dirige Alberto Garzón, han hecho llegar al Ministerio para la Transición Ecológica su propuesta para abaratar la factura de la luz: limitar mediante un Real Decreto-ley el precio de la energía nuclear e hidroeléctrica, justo cuando la electricidad supera a diario cifras récord. Precisamente este miércoles, la luz alcanzará los 116,73 euros por megavatio hora (MWh), el tercer precio más alto desde que hay registros.

Esta escalada del precio de la electricidad en el mercado mayorista ha abierto un nuevo frente en el seno del Gobierno. Mientras que desde los ministerios económicos se apuesta por tratar de contener los precios a través de la fiscalidad, desde los ministerios dirigidos por Unidas Podemos abogan por rebajarlos vía Real Decreto-Ley. Una medida que ya ha sido calificada como «populista» por la oposición y que desde el PSOE aseguran que estudiarán, aunque dudan de su compatibilidad con la normativa comunitaria.

La iniciativa planteada por la formación ‘morada’ tiene como objetivo bajar la factura de la luz “con carácter inmediato” y, al mismo tiempo, “abordar la situación límite que vive nuestro país con precios históricos”. Según sus cálculos, esta medida supondría «un ahorro de entre 1.500 y 3.200 millones de euros al año” y podría aprobarse a través de un Real Decreto-ley “y así estar en marcha en un periodo de tiempo muy breve”.

El Ejecutivo se ha mostrado abierto a «estudiar todas las opciones y sugerencias posibles» para abaratar el recibo de la luz, también la de su socio de Gobierno. Así lo aseguraba este martes la portavoz y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. También el Ministerio para la Transición Ecológica se mostró este lunes a favor de evaluar la viabilidad de la propuesta de Unidas Podemos, si bien consideró que «adolece de un análisis sobre su compatibilidad con la normativa comunitaria».

Algo que, sin embargo, niegan desde Unidas Podemos. Según señaló este martes la portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Sofía Castañón, en los micrófonos de RNE, el planteamiento de su formación es «viable y acorde con el funcionamiento que hay en otros países de la Unión Europea (UE)», por ejemplo, en Francia. Además, Castañón recordó que la propuesta pasa por el hecho de que esas retribuciones para la nuclear y la hidroeléctrica se fijen «a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)» y defendió que es “necesario” tener “aptitudes mucho más patrióticas” respecto al modelo productivo energético.

Por su parte, la profesora de Economía de la Universidad Europea Begoña Casas cree que “hay una parte de esta propuesta que puede ser interesante en lo que se refiere a buscar otras energías de transición que nos puedan ayudar a que estos precios bajen, para que la transición energética no sea tan costosa”, como es utilizar otras fuentes de energía como la nuclear. Si bien, destaca a RTVE.es que “hay una contrapartida a esto: el plan que España y otros países europeos están desarrollando para cerrar las centrales nucleares”.

En su respuesta, la Comisaria hace referencia a los artículos 3 y 10 del Reglamento de la UE 943/2019 . El artículo 3 señala que “los precios se formarán libremente a través de la interacción de la oferta y la demanda”, mientras que el artículo 10 apunta que “no habrá ni límite máximo ni límite mínimo a los precios al por mayor de electricidad”. “Por tanto, la respuesta es clara : la intervención de los precios de la electricidad en el mercado mayorista no es compatible con la normativa europea”, recalca el experto.

Otras voces como el director de NERA Economic Consulting, Jorge Sanz, quien también fue expresidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética, subrayan a RTVE.es que se trata de una medida que “no es factible”, ya que “ no es compatible con la legislación europea ”. Según nos explica, hay diversas preguntas parlamentarias dirigidas a la Comisión Europea (CE) sobre la posibilidad de limitar las subidas del precio de la luz a través de topes de precios a determinadas tecnologías de generación. “La últimas fueron en mayo de 2021 y la respuesta de la Comisaria de Energía, Kadri Simson (de Estonia), ha sido contundente: los límites de los precios al por mayor son contrarios al diseño del mercado de la electricidad de la UE”, apunta, en referencia al texto.

Lo cierto es que la limitación de la factura de la luz con un Real Decreto-ley ya fue una medida planteada por el partido que lidera Ione Belarra hace semanas. Entonces, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica lo calificó como « demagogia barata o no saber de lo que se está hablando». También para Ciudadanos la iniciativa de Unidas Podemos se trata de «populismo», apuntó este martes el portavoz de la formación Edmundo Bal, quien acusó al partido ‘morado’ de «tomar por tontos» a los españoles al proponer al PSOE esta nueva «solución mágica».

¿Qué medidas se pueden llevar a cabo?

Atendiendo a las estimaciones de los mercados a plazo, donde las empresas eléctricas y los bancos de inversiones hacen apuestas para comprar y vender energía a largo plazo, el precio medio de la luz seguirá al alza hasta el último trimestre del año, para después reducirse, aunque muy lentamente, apuntan los expertos consultados.

Precisamente este miércoles el precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista volverá a subir después de la tregua del fin de semana y se situará en los 116,73 euros /MWh, unos 14 euros más que el día anterior. Será el tercer máximo histórico, solo superado por el precio del ‘pool’ eléctrico por los 117,14 euros/MWh del pasado viernes y los 117,29 euros/MWh del pasado 13 de agosto, que es, por ahora, el récord histórico.

Ante este contexto, Casas aboga por extender la rebaja del IVA del 21 al 10 % más allá del 31 de diciembre o invertir todo o parte de los ingresos extras por el incremento de los precios de las emisiones de CO2 en abaratar el recibo de la luz, especialmente para las personas en situación de pobreza energética. «Además, España debe invertir fuertemente en otras energías como el hidrógeno o la biomasa, de manera que el i+d+i avance para que estemos en condiciones de usar esas energías limpias lo antes posible», explica la profesora.

Mientras que Sanz apuesta por una reforma fiscal que repercuta en los Presupuestos Generales del Estado y no en el consumidor las primas a las renovables y la cogeneración -cuyo coste asciende a unos 7.000 millones de euros- y el sobrecoste de la generación de los territorios no peninsulares -entre 500-800 millones-. Asimismo, el director de NERA Economic Consulting plantea una reforma de la tarifa regulada (el conocido como PVPC), tal como reclaman las electricas, «para que no sea volátil y refleje un precio más estable a lo largo de un periodo de tiempo, que puede ser un trimestre, un semestre o un año», lo cual reduciría a su vez, considera, «los actuales niveles de alarma social».

Ambos expertos celebran que se lleven a cabo estos debates para estudiar cómo se puede abaratar la electricidad en España, si bien recalcan que es un tema complejo y cuya solución llegará a medio o largo plazo.