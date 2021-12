Eulalia Corralero, fundadora de la asociación que defiende los derechos de las Kellys, cuenta para Las Mañanas de RNE que llevan “8 años denunciando la precariedad en la que vivimos” y denuncian que con la nueva reforma laboral se sienten decepcionadas y dolidas. Afirman que no ha habido una defensa por parte de los sindicatos “Parecen que no nos escuchan y no solo eso, sino que nos sentimos utilizadas y ninguneadas”.

