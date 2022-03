La AIE liberará 60 millones de barriles de petróleo

Los miembros de la Agencia internacional de Energía (AIE) han acordado este martes liberar 60 millones de barriles de petróleo de sus reservas, con la mitad del volumen procedente de Estados Unidos, ante los efectos de la invasión rusa de Ucrania sobre los precios energéticos.

Este organismo se ha reunido de forma extraordinaria este martes para abordar las consecuencias de la invasión de Ucrania por Rusia en el abastecimiento de petróleo. Por su parte, Japón aún no ha decidido cuánto petróleo va a liberar de sus reservas nacionales, según ha apuntado su ministro.

Así, lo ha confirmado también el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, que ya había anunciado el pasado lunes que la reunión se centraría en el papel que los países miembros pueden tener en la estabilización de los mercados energéticos.

“The @IEA agreed today to release 60 million barrels of oil from emergency stocks to provide stability to global oil markets following Russia’s invasion of Ukraine.

Read our full statement ⬇️ https://t.co/VOPvDbAFDM“

— Fatih Birol (@fbirol) March 1, 2022