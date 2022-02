La banca plantea mejorar la atención a los mayores

Los bancos plantean al Gobierno mejoras en el trato a los clientes mayores que pasan por una atención más personalizada tanto en las sucursales como por teléfono, además de hacer más accesibles los cajeros y más sencillas las aplicaciones móviles.

Según la propuesta elaborada por las patronales bancarias AEB, CECA y UNACC al que ha tenido acceso RTVE, las entidades se comprometen a adoptar medidas que ofrezcan un trato especial en las sucursales a los mayores, en respuesta a la campaña Soy mayor, no idiota, que ha recabado más de 600.000 firmas, entregadas en el Ministerio de Asuntos Económicos.

Así las sucursales ofrecerán «atención personalizada» o un agente para ayudarles con sus gestiones, además de ampliar los horarios de atención en la caja (siempre dentro de las horas de apertura actuales en las oficinas bancarias).

Carlos San Juan asegura que no parará hasta que sus peticiones «estén a pie de calle»

El impulsor de la campaña ‘Soy mayor, no idiota’, Carlos San Juan, ha explicado en La Tarde en 24H de RTVE que «hasta que no vea que estos planes llegan a pie de calle en todos los bancos no pararemos». Asegura estar contento por «abrir una nueva esperanza» tras las primeras medidas anunciadas por algunos bancos y confía en que otros tantos se sumen a «esta llamada de auxilio«.

Carlos San Juan, impulsor de ‘Soy mayor, no idiota’, no parará hasta que vea sus peticiones «a pie de calle»

Sobre el posible plan de atención en bancos avanzado por la ministra de Economía, Carlos San Juan ha explicado que desde el ministerio le han dicho que no hay nada oficial hasta que Nadia Calviño se pronuncie en este sentido a final de mes.