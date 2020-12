La Cámara Baja de EE.UU. da el primer paso para anular el veto de Trump a la Ley de Defensa

Por otro lado, la mayoría demócrata de la Cámara Baja ha logrado este lunes aprobar un incremento de 600 a 2.000 dólares en los depósitos directos que recibirán los estadounidenses para compensar los estragos de la pandemia, algo a lo que se habían opuesto varios republicanos pese a que Trump había exigido ese aumento.

Con 275 votos a favor y 134 en contra, la Cámara de Representantes ha aprobado aumentar el monto de los cheques de ayuda y ha enviado la iniciativa al Senado, donde no está claro que la mayoría republicana vaya a apoyar ese incremento a pesar de las exigencias de Trump, del mismo partido.

Para aprobar el aumento, la Cámara de Representantes necesitaba el visto bueno de dos tercios de sus miembros, por lo que era indispensable el apoyo de algunos de los miembros de la bancada republicana. Esta votación llega un día después de que Trump firmase el nuevo plan de estímulo a la economía estadounidense por valor de 900.000 millones de dólares alejado de las cámaras, tras varios días negándose a hacerlo.

En la sesión, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, ha pedido a los republicanos que votaran a favor de la iniciativa para ayudar a las familias que han sido golpeadas con fuerza por la pandemia y han perdido sus trabajos o se enfrentan a otras dificultades económicas.

“The House and the President are in agreement: we must deliver $2,000 checks to American families struggling this Holiday Season.

The House just passed the #CASHAct — it’s time for the Senate to do the same.“

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 28, 2020