La crisis de la promotora Evergrande preocupa a los mercados globales

La posible quiebra de la promotora inmobiliaria china no pilla por sorpresa a los manifestantes, que llevan dos meses acudiendo a las inmediaciones de la sede de Evergrande, en la localidad suroriental de Shenzhen. «Durante los últimos dos meses, cientos de personas se han estado reuniendo en el Zhouye Houhai Center«, ha informado Caixin. El perfil de los manifestantes era variado: desde albañiles empleados en los proyectos de la empresa a inversores y proveedores.

“Evergrande is having trouble. This massively indebted property group might well trigger a market-wide panic. In the meantime, people are already on the street… pic.twitter.com/eFtopcXQHE“

— Jingzhou Tao 陶景洲 (@JingzhouTao) September 13, 2021