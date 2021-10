La crisis de los microchips

Tan pequeños y tan poderosos. Cada vez más sofisticados, cada vez más demandados. Por lo general no los vemos, pero están en las entrañas de casi todos los productos digitales: son los microchips.

Sin ellos los procesos de fabricación de vehículos, teléfonos móviles, equipos médicos, ordenadores, incluso una simple pelota, se paran. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo. El desabastecimiento global de semiconductores se ha extendido en el tiempo mucho más de lo previsto. A esto hay que añadir el momento actual en el que la demanda está disparada después del parón de la pandemia de COVID-19.

El director de Estudios Financieros de la Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS), Santiago Carbó, cuenta a Informe Semanal que no hay una causa única para explicar “la tensión que tenemos en estos momentos”. Carbó asegura que “todos los países empiezan a demandar energía, pero también otras materias primas: semiconductores y todo lo necesario para la reactivación económica”. Estas dos confluencias podrían explicar parte del colapso.

El mundo se enfrenta a una escasez de oferta que no se había visto en mucho tiempo. Las restricciones a la producción, la paralización del transporte marítimo y el incremento de los precios de las materias primas y la energía entorpece la aceleración de la economía. La directora general de Michelín para España y Portugal, Mari Paz Robina, asegura que “sí que hay demanda por parte de los clientes”. Pero lo triste de esta situación, cuando estamos saliendo de la pandemia, es que les fallan “cosas intermedias para poder cubrir esa demanda”.

Con la reapertura de las fábricas y el aumento de la demanda, especialmente en el mundo de la automoción , la lista de espera para recibir partidas de chips puede alargarse varios meses.“Ahora mismo en las fábricas chinas hay unos tiempos cada mes en los que tienen que parar. En enero ya están insistiendo en que estos paros mensuales de las empresas van a ser mucho mayores porque no hay suficiente energía para abastecer a toda la industria a los ciudadanos del país”, explica el consejero delegado de la industria juguetera Injusa , Luis Berbegal Pina.

La automoción, uno de los sectores más afectados

El sector de la automoción, donde España es el segundo productor de Europa y el octavo del mundo, es uno de los más afectados por la falta de suministro de microchips necesarios para el montaje: desde los sensores de aparcamiento hasta el limpiaparabrisas. “Un automóvil puede tener hasta 5.000 microchips”, apunta el director general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), José López Tafall.

En el caso español, la caída de la producción calculan que se sitúa en torno al 25 % con respecto a un año normal. Esto no ha supuesto aún que se cierre ninguna planta, pero “se están aplicando medidas de ajuste temporal, como son los ERTE, para reducir turnos o reducir la capacidad de producción porque no hay inputs”, se lamenta López Tafall. “Hay vehículos que no se pueden acabar de fabricar”. Prácticamente todos los fabricantes han anunciado paros y negocian con sus sindicatos medidas de flexibilidad y reajuste para evitar nuevas paradas de producción.