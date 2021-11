La devaluación del bolívar convierte al dólar en la divisa extraoficial de Venezuela

En el mercado de Chacao, uno de los barrios de clase media de Caracas, decenas de puestos de fruta, verdura, carne y pescado mantienen sus escaparates repletos de productos. La imagen nada tiene que ver con la Venezuela de hace tres años donde escaseaban los alimentos en plazas y supermercados.

Cocinero de profesión, Héctor, entra en esta nave comercial armado de paciencia. Carga con lápiz y papel donde, a medida que va comprando, anota los bolívares y dólares que gasta. Con la hiperinflación de la moneda local, la divisa ha cogido impulso en el país. Nadie sabe cómo ha empezado a circular pero todo el mundo tiene billetes verdes.

«Yo cobro en dólares desde hace años. Me pagan unos ochenta dólares semanales aproximadamente, es que si lo hicieran en bolívares no llegaría a final de mes» confiesa Héctor. Aunque se ha ido acostumbrando, el uso de las dos monedas complica sencillas transacciones. Los ciudadanos eligen la forma de pago: dólar, bolívar, tarjeta, efectivo…, incluso pueden optar por la fórmula mixta.

Dos monedas, dos cajas

«Si tú por ejemplo quieres adquirir un producto que cuesta 1,50 dólares, puedes pagar el dólar con el billete y los cincuenta centavos los abonas en bolívares«, afirma Héctor. Los consumidores optan muchas veces por esta combinación, porque, aunque las divisas son accesibles, es difícil encontrar monedas pequeñas para el cambio.

La presencia de la divisa en la economía venezolana hace que la mayoría de los establecimientos tengan dos cajas; una con bolívares y la otra -en dinero B- con dólares. «Si tú me pides una factura de una compra que has pagado en dólares yo no te la puedo entregar. Entonces solo facturo aquellas compras que se hayan hecho en bolívares» nos explica Fran, uno de los vendedores que tiene su propio puesto en el mercado. En algunos casos hay establecimientos, que tras hacer un pago en dólares ofrecen la factura en bolívares.

En este punto de inflexión de la economía venezolana, a los ciudadanos poco les preocupa la cuestión tributaria. En Venezuela, el país que durante años recibió ingresos mil millonarios por el petróleo, nunca ha habido mucha cultura fiscal, así que en estas circunstancias mucho menos.