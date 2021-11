La Eurocámara aprueba la reforma de la Política Agrícola Común

El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para 2023-2027 y ha puesto fin, con este voto, a tres años y medio de negociaciones en la Unión Europea (UE).

La Eurocámara ha ratificado el acuerdo alcanzado en junio por las instituciones de la UE sobre la nueva PAC, que primará más las medidas medioambientales dentro de las ayudas agrícolas y que vinculará las subvenciones al cumplimiento de los derechos laborales y otorgará a los Gobiernos más margen en la aplicación de esta política. El objetivo principal de esta reforma es convertir la PAC en una norma «más ecológica, justa, flexible y transparente», según explican desde el Parlamento Europeo.

“MEPs have approved the reform of the EU’s agricultural policy. This reformed version aims to be greener, fairer, more flexible and transparent.“

— European Parliament (@Europarl_EN) November 23, 2021