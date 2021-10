La factura de la luz de octubre es la más cara de la historia

La escalada frenética en el precio de la luz en el mercado mayorista sigue repercutiendo con fuerza en la factura eléctrica y ni el plan del choque del Gobierno ni las medidas anunciadas por la Comisión Europea han impedido que octubre cierre con el recibo más caro de la historia. Según las estimaciones de las organizaciones de consumidores, la factura de la luz de los 10 millones de consumidores acogidos al mercado regulado será entre 10 y 20 euros superior a la marcada de media en el recibo de septiembre y prácticamente duplicará la del mismo mes del pasado año.

El precio del ‘pool’ sigue sin dar tregua a los 11 millones de consumidores acogidos al mercado mayorista. En el décimo mes del año, ha pulverizado todas las cifras vistas hasta ahora, batiendo hasta cuatro récords diarios. El día 1 se rompió la barrera de los 200 euros por megavatio hora (MWh) y, en tan solo una semana, alcanzó su mayor precio en una jornada: 288 euros/MWh. Por si fuera poco, la hora más cara no para de subir y ha llegado a situarse en octubre en los 320 euros.

Para combatir que estos precios repercutan en el consumidor, el Gobierno puso en marcha un plan de choque con medidas como la bajada del IVA de la electricidad del 21 % hasta el 10 %, la supresión del impuesto del 7 % a la generación eléctrica, el descuento del impuesto de la electricidad al 0,5 % o la contribución esperada de 2.600 millones de euros por parte de las eléctricas procedente de los denominados ‘beneficios caídos del cielo’. Estas medidas han servido para contener la subida, pero no han impedido que el recibo deje de incrementarse por las desorbitadas subidas del MWh.

Tampoco será suficiente para que el recibo de octubre sea menor la rebaja en un 90 % de los cargos del sistema eléctrico, que por otra parte han alterado los tramos horarios -punta, llano y valle- que entraron en vigor el pasado 1 de junio, provocando que se hayan reducido a la mínima las diferencias entre los tramos más caros y los más baratos para poner los electrodomésticos. Esto implica que las madrugadas, los fines de semana y los días festivos, cuando impera la ‘hora valle’, ya no son los momentos más baratos para consumir electricidad.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), las medidas del Ejecutivo “no han sido suficientes para impedir las subidas, pese a ser necesarias”: sin ellas, calculan, la factura eléctrica de este mes hubiera subido unos 30 euros mensuales más de lo que se incrementa ahora. Para FACUA-Consumidores en Acción, por su parte, se han mostrado “absolutamente insuficientes” y solo están provocando “un leve freno a la brutal subida tarifaria”.

En la misma línea, el presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet, cree que las medidas que ha tomado el Gobierno no provocarán el efecto en la factura deseado e, incluso, algunas de ellas deberían haberse tomado antes. “Seguramente habrá modificaciones porque ya se ve que hay empresas que dicen que no pueden seguir adelante”, subrayó en una entrevista en RNE.

El MWh medio se eleva en octubre hasta los 200 euros

Estos altos precios de la electricidad, principalmente durante la segunda mitad del año, han venido motivados a su vez por los fuertes incrementos en el precio de todas las materias primas vinculadas a la energía, como el gas, el petróleo y el carbón, que obligan a recurrir a las opciones más baratas, pero más contaminantes, lo que ha disparado al mismo tiempo los derechos de CO 2 , también en máximos históricos.

Por otro lado, el término de la energía supone tradicionalmente un 30 % del total de la factura de la luz (el resto son peajes y cargos, e impuestos), pero debido a los fortísimos incrementos de precio y a las medidas puestas en marcha por el Gobierno, su peso en la factura supera ya ampliamente el 50 %, lo que también hace que los precios continúen altos.

En concreto, el coste medio del MWh se situó en octubre en 200,06 euros, una cifra que multiplica por seis los 36,56 euros del mismo mes del año anterior. Es, además, 44 euros más elevado que el precio medio del mes de septiembre -156,15 euros/MWh-.